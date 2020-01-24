Коронавирус атакует: как живут в закрытых на карантин городах Китая

Китайские города один за одним закрываются на полный или частичный карантин из-за смертельного коронавируса. Насколько это эффективная практика в отношении мегаполисов и как себя чувствуют люди в изоляции, узнавал 24 канал.

Ухань: исторический город и большой хаб



По меркам Европы Ухань – большой город, столица провинции Хубэй, центральный Китай / photo: Getty Images

Там живет 8 млн резидентов, а общее население, вместе с мигрантами и пригородами, достигает 11 млн человек. Это седьмой по размеру город Китая, основанный на слиянии рек Янцзы и Ханьшуй. Это 42-й по размерам город мира, по данным ООН. Считается, что ему как минимум 3500 лет.

Еще в древности местность стала важным портом, успела побывать под британским и японским контролем. Именно в Ухане началось восстание 1911 года, которое положило конец правлению китайских императоров и династии Цинь. В 1949 году появилась Китайская Народная Республика, какой мы ее знаем.

Ухань – торговая и промышленная столица центрального Китая. Место переработки стали, железа, руды и угля. Также Ухань – крупный транспортный хаб для всей страны, откуда отправляется транспорт по земле, воздуху, воде. В Пекин и Гонконг – 4 часа поездом, в Шанхай – шесть.Из интересных событий – конкурс на переплывание Янцзы в память о заплыве Мао Цзэдуна в 1966 году (тогдашнему лидеры Китая было 72). На реках стоит дамба.

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Туристов привлекает историческая архитектура, такая как Башня Желтого Журавля и Восточное Озеро (хоть и серьезно загрязненное). Инвесторы тоже до недавнего времени активно инвестировали в развитие Уханя. Там даже есть заводы мировых автомобильных брендов.

В городе расположены несколько ведущих китайских университетов и учится до 1 миллиона студентов. Это самое большое количество во всем Китае. Климат города жаркий и влажный. Ухань – один из городов в КНР, где должны быть проведены матчи чемпионата мира по футболу среди клубов, поэтому он активно обновляется. В 2018 году именно с Уханя начала свой визит бывшая руководительница правительства Британии Тереза Мэй.

Одна из китайских традиций, а именно "сырой рынок" в районе Ханку, стала причиной новой вспышки коронавируса именно в Ухане. На этих рынках продают живых и только что убитых животных, часто в крайне антисанитарных условиях. После старта вспышки Ухань был закрыт на полный карантин. Сейчас из города невозможно уехать и в него нельзя заехать. Фактически, десятки миллионов людей в Ухане и близлежащих городах оказались в изоляции именно тогда, когда уже собирались в путешествие по случаю лунного Нового года. Попытка ввести карантин не нова, она известна со Средних веков. Но никто еще не пробовал полностью закрыть такой большой город.

Санитарный кордон: насколько это эффективно



Улица Уханя после начала карантина/ photo: Getty Images

Итак, на утро четверга по местному времени поезда, паромы, метро и автобусы перестали курсировать в город и из него. Машины формально не были запрещены изначально, но местным жителям настойчиво советовали не покидать пределы города. Как можно закрыть многомиллионный город, который по площади в 5 раз больше Лондона и с большим населением, чем Нью-Йорк? Да так, чтобы это было еще и эффективно?

На это понадобятся огромные усилия армии, которой нужно блокировать 20 главных дорог, ведущих в город, и много меньших, а еще вокзал, порт и аэропорт. Военные должны буквально окружить город, говорят эксперты, как во время осады. Эксперты из армии уверены, что в современном глобальном мире это неэффективная практика. Она осложняет международную помощь и доступ экспертов.

Не говоря уже о том, что она очень дорога для государства и плоха для экономики. Например, ограничения на полеты после 9/11 не предотвратили распространение гриппа. Исследование четко говорит: "В высокомобильных популяциях ограничение на путешествия после вспышки... не влияет на возможное количество больных". Когда ударил "свиной грипп", остановка полетов в Мексику задержала вирус… на три дня! Он все равно стал эпидемией за короткое время. А там даже закрывали церкви, а кафе работали только на вынос!

"Даже если бросить на это всю китайскую армию, это не будет полностью эффективным", – сказал Джон Спенсер, глава отдела исследований городской войны в Институте современной войны. Если поставить блокпосты, караулы, бетонные баррикады и мусоровозы на дорогах, это решит только проблему автомобилей. Но люди могут, в теории, выходить из города пешком.

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К тому же Ухань – это не один сплошной город. Там есть три больших района (которые раньше сами были городами), пригороды и села. Закрыть эти территории будет еще сложнее. Эффективность, уверенные западные аналитики, может быть лишь частичная. Гауден Галеях, представитель ВОЗ в Китае, сказал в комментарии AP, что изоляция Уханя – "новость в науке. На этом этапе нельзя сказать, сработает ли это".

Между первым сообщением о случаях болезни (31 декабря) до подтверждения передачи от человека к человеку (20 января) прошло почти 20 дней. За этот период город был открыт и из него выехали тысячи людей. И хотя риск заражения в других местах мира все еще существует, власть среагировала достаточно быстро, чтобы количество случаев за пределами Китая было как можно меньшим. Но случаи уже есть за пределами Уханя, в том числе и в Пекине.

Впрочем, в изолированной среде вирус может распространяться и дальше среди жителей. Есть разница, объясняют специалисты, между инфицированными людьми и зараженными. Первые могут вообще не демонстрировать симптомов болезни, хотя и имеют вирус в своем организме. Но если они контактируют с другими людьми, то "тихонько" передают вирус им тоже. И могут даже не знать об этом! Инкубационный период точно не известен, но может быть от 2 до 12 дней. Сложность диагностики в том, что коронавирус можно легко спутать с гриппом или простудой.

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Если закрывают такой большой город, как Ухань, то это значит, что власть теряет контроль над эпидемией. Случаев, скорее всего, гораздо больше. Не зря же там строят новый госпиталь. Иронично, что в Ухане действует современная лаборатория уровня Р4 по исследованию заразных и смертельных болезней типа Эболы. Это коллаборация с Францией, которая имеет прочные связи с городом. Р4 означает максимальный уровень угрозы, до которого были подняты Пекин и Шанхай.

Что происходит в закрытых городах Китая



Почти пустые полки в магазине, Ухань/ photo: Getty Images

Как и в любом городе, который попадает под действие условного "постапокалипсиса", начинается паника. Люди скупают еду, предметы гигиены, защитные маски, лекарства в аптеках. Уже появляются фото полупустых полок в магазинах – ни овощей, ни печенья. Публичные собрания запрещены, все празднования по случаю Нового года отменены, теперь обязательно ношение масок в черте города. Хотя цена на них и также на еду выросла. Например, миска лапши теперь стоит вдвое дороже чем до эпидемии.

В соседних с Уханем населенных пунктах тоже вводятся некоторые ограничения: закрыты выставки, кинотеатры, театры. Закрываются автобусные и железнодорожные станции. Те, кто уже приобрел билеты, не могут покинуть город и застряли в нем. И наоборот, открываются станции проверки температуры. Ухань постепенно становится городом-призраком. Шумный торговый центр М+ почти опустел, хотя и стоял открытым. В Пекине закрыли часть Великой стены, Национальный стадион (известный также как "Птичье гнездо"), Запретный город, Нацмузей, мавзолей династии Мин и лесные пагоды Иншаня. В Шанхае закрыли китайский Диснейленд.

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Один мужчина сказал AFP, что выходит из дома только, чтобы купить необходимое. Еще одна жительница Уханя призналась, что еды и средств дезинфекции уже не хватает. 26-летний Мао сказал, что вообще два дня не выходил даже из своего дома. Атмосфера страха и отчаяния распространяется по большому городу.

Врачи говорят, что пациентов – тысячи, они часами ждут врача. Семь больниц на 3000 коек "забиты полностью" и этого "не хватает". А больница "Ренминь" объявила, что принимает пожертвования. Сейчас уровень смертности составляет 3%. Преимущественно это пожилые люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем. Через некоторое время врачам сказали даже не выходить на работу из-за риска заражения (они все выходили и заболевали). Водители в три раза подняли плату за перевозку пассажиров.

Даже "Макдональдз" прекратил работу в пяти местах провинции Хэбэй. Отели проверяют всех на лихорадку и подают завтрак только в номера.