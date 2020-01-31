Что предусматривает чрезвычайное положение из-за коронавируса: какие меры и действия внедрит ВОЗ

В результате вспышки коронавируса ВОЗ объявила чрезвычайное положение со здоровьем в мире. В организации отметили, что вынуждены внедрять такие меры, ведь опасаются распространения вируса в страны, имеющие слабо развитые системы здравоохранения.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что коронавирус 2019-nCoV уже зафиксировали в 18 странах за пределами Китая.

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Не существует четкого перечня мер, которые ВОЗ ли государства должны внедрить после объявления чрезвычайного положения. Статус дает Организации полномочия рекомендовать странам-членам меры по борьбе с эпидемиями.

Меры, которые могут внедрять:

ограничение на выезд за границу или въезд на территорию государства, международную торговлю и пограничные проверки;

анализ мероприятий в сфере здравоохранения в странах-членах и рекомендации по их изменению-например, если они недостаточно эффективны;

выделение средств на борьбу с эпидемиями и тому подобное.

В частности, ВОЗ может рекомендовать странам ограничить или прекратить перелеты в страну или из страны с эпицентрами заражения.



В Китае продолжаются усиленные меры проверки на наличие коронавирус/Фото:BBC

Что решили 30 января

Китай обязали найти источник , который спровоцировал вспышку коронавируса 2019-nCoV (предполагается, что это было животное, но пока точно неизвестно, какое именно).

, который спровоцировал вспышку коронавируса 2019-nCoV (предполагается, что это было животное, но пока точно неизвестно, какое именно). Призвали следить за распространением вируса в стране, принимать меры для предотвращения новых случаев, предоставлять информацию ВОЗ и партнерам, о ходе заболевания, усилить контроль на пунктах въезда в страну.

в стране, принимать меры для предотвращения новых случаев, предоставлять информацию ВОЗ и партнерам, о ходе заболевания, усилить контроль на пунктах въезда в страну. Остальные страны, включая и Украину, призывают быть готовыми к новым случаям заражения коронавирусом и принимать меры для недопущения его распространения: усиливать пограничный контроль или вводить карантин по необходимости.

коронавирусом и принимать меры для недопущения его распространения: Отдельно ВОЗ отмечает, что сейчас будут вводить ограничения на путешествия за рубежом или международную торговлю нецелесообразно, поскольку, как показывает опыт, такие мероприятия являются в основном неэффективными.

ВОЗ призывает ускорить разработку вакцины и поддерживать страны со слабой системой здравоохранения.

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Торговлю с Китаем и путешествия не прекращают

Несмотря на объявление чрезвычайного положения, ВОЗ не видит оснований для ограничения международных поездок и торговли. В частности не будут отказывать в выдаче виз, закрывать границы, или помещать туристов в карантин. В Организации такие действия считают чрезмерными и малоэффективными.

К тому же, из 7834 случаев заражения коронавирусом 7736 зарегистрировано в Китае — то есть в остальном мире их чуть больше чем 1%. Лишь в четырех странах (Япония, Германия, США и Вьетнам) зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку — в основном это связано с путешественниками из Уханя.

Ограничивать международную торговлю нет оснований, потому что не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом через товары — он передается от человека или животного.

Чрезвычайное положение ВОЗ не имеет юридической силы, а является рекомендацией для стран, которые сами принимают меры по защите населения от вируса.



Чрезвычайное положение имеет рекомендательный характер/Фото:Unsplash

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 184 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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