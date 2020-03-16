Коронавирус: что нужно знать пациентам с онкологией

Пациенты с онкологией имеют риски заболеть коронавирусом. Впрочем, какова вероятность легкого течения заболевания и наоборот, каковы риски осложнений в случае, если коронавирусом заболел пациент с онкологией.

О рисках течения коронавируса Covid-19 для людей с онкологией рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.

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Заболеют не все, но есть группы риска:

люди старшего возраста (особенно – 70+)

люди с хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно-сосудистые, онкология)

Эти группы склонны к высокому риску возникновения серьезных осложнений, в частности реанимации и смерти.

Специалисты из Китая и Италии отметили, что пациенты с онкологией имеют высокие риски заболеть и иметь тяжелое течение Covid-19.

Какие онкологические пациенты в группе риска

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями.

Пациенты, которые проходят химиотерапию и трансплантацию костного мозга.

Пациенты со значительным иммунодефицитом.

Все ли пациенты с онкологией рискуют заболеть коронавирусом?

Пациенты с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом, острым миелолейкозом, острым лимфобластным лейкозом и множественной миеломой подвергаются наибольшему риску.

Также в опасности те, кто находится в процессе терапии любого вида рака, и пациенты после трансплантации костного мозга.



Не следует отменять терапию на время вспышки коронавируса в мире/Фото: Unsplash

Как коронавирус Covid-19 влияет на людей с онкологией

Научный журнал The Lancet недавно опубликовал исследование китайских ученых, которое свидетельствует о том, что большему риску заражения и осложнений COVID-19 подвергаются пациенты, которые сейчас борются с онкологией и те, которые уже побороли рак.

Но исследование базировалось на данных смешанной группы пациентов (в ремиссии, в процессе терапии, с различными видами рака и различными видами терапии). Кто-то курил и/или имел другие проблемы со здоровьем, что делает их более восприимчивыми к инфекции.

Вывод такой: те, у кого есть сопутствующие заболевания, подвергаются повышенному риску заражения.

Люди старше 70 лет также подвергаются высокому риску. Смертность составляет почти 15% для людей старше 80 лет.

Должен ли пациент с онкологией отменять терапию во время Covid-19

Нет, но только если у него нет симптомов Covid-19 или других противопоказаний.

Если появились симптомы, такие как лихорадка, сухой кашель, утомляемость и затрудненное дыхание – позвоните своему врачу

Что делать, если у кого-то в семье обнаружили коронавирус

дистанцируйтесь;

не позволяйте больному посещать вас в онкологическом центре, даже если это не Covid-19, а обычная простуда.



Правила, которые уменьшат риски заболеть коронавирусом Covid-19

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