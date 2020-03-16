Коронавирус: что нужно знать пациентам с онкологией
Пациенты с онкологией имеют риски заболеть коронавирусом. Впрочем, какова вероятность легкого течения заболевания и наоборот, каковы риски осложнений в случае, если коронавирусом заболел пациент с онкологией.
О рисках течения коронавируса Covid-19 для людей с онкологией рассказала врач-онколог Татьяна Скрипец.
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Заболеют не все, но есть группы риска:
- люди старшего возраста (особенно – 70+)
- люди с хроническими заболеваниями (заболевания легких, сердечно-сосудистые, онкология)
Эти группы склонны к высокому риску возникновения серьезных осложнений, в частности реанимации и смерти.
Специалисты из Китая и Италии отметили, что пациенты с онкологией имеют высокие риски заболеть и иметь тяжелое течение Covid-19.
Какие онкологические пациенты в группе риска
- Пациенты с онкогематологическими заболеваниями.
- Пациенты, которые проходят химиотерапию и трансплантацию костного мозга.
- Пациенты со значительным иммунодефицитом.
Все ли пациенты с онкологией рискуют заболеть коронавирусом?
Пациенты с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом, острым миелолейкозом, острым лимфобластным лейкозом и множественной миеломой подвергаются наибольшему риску.
Также в опасности те, кто находится в процессе терапии любого вида рака, и пациенты после трансплантации костного мозга.
Не следует отменять терапию на время вспышки коронавируса в мире/Фото: Unsplash
Как коронавирус Covid-19 влияет на людей с онкологией
Научный журнал The Lancet недавно опубликовал исследование китайских ученых, которое свидетельствует о том, что большему риску заражения и осложнений COVID-19 подвергаются пациенты, которые сейчас борются с онкологией и те, которые уже побороли рак.
Но исследование базировалось на данных смешанной группы пациентов (в ремиссии, в процессе терапии, с различными видами рака и различными видами терапии). Кто-то курил и/или имел другие проблемы со здоровьем, что делает их более восприимчивыми к инфекции.
Вывод такой: те, у кого есть сопутствующие заболевания, подвергаются повышенному риску заражения.
Люди старше 70 лет также подвергаются высокому риску. Смертность составляет почти 15% для людей старше 80 лет.
Должен ли пациент с онкологией отменять терапию во время Covid-19
Нет, но только если у него нет симптомов Covid-19 или других противопоказаний.
Если появились симптомы, такие как лихорадка, сухой кашель, утомляемость и затрудненное дыхание – позвоните своему врачу
Что делать, если у кого-то в семье обнаружили коронавирус
- дистанцируйтесь;
- не позволяйте больному посещать вас в онкологическом центре, даже если это не Covid-19, а обычная простуда.
Правила, которые уменьшат риски заболеть коронавирусом Covid-19
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