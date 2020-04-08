Фейки о коронавирусе: как не дать себя обмануть

Наука до сих пор мало знает о COVID-19, впрочем псевдознатоков, которые советуют "задерживать воздух, чтобы выявить коронавирус", или "пить много воды, чтобы смыть вирус из дыхательных путей" – предостаточно. Дезинформация о COVID-19 распространяется так же быстро, как и сам вирус.

Проект создан при поддержке МХП.

Вред от ложной информации значительный – это провоцирует панические настроения среди населения, неправильное понимание течения болезни и, что главное может навредить Вашему здоровью. Редакция Здоровье 24 при поддержке МХ разобрала главные фейки о коронавирусе и призывает Вас мыслить критически.

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Разбираем самые распространенные фейки

ФЕЙК: Курильщики не болеют коронавирусом.

Из "свежих" фейков о коронавирусе – ложь о том, что воздух, который вдыхают курильщики, всегда горячее, а дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути.

ПРАВДА: Дым не дезинфицирует дыхательные пути. Курильщики наоборот имеют высокие риски заболеть коронавирусом, потому что курение увеличивает риск заболевания пневмонией и другими хроническими болезнями. Кроме того, во время курения человек чаще касается своего лица, что также повышает шансы заразиться коронавирусом.

ФЕЙК: Чтобы выявить коронавирус, достаточно задержать воздух.

Люди, которые могут задерживать дыхание на 10 секунд без кашля, боли и дискомфорта могут быть уверены, что у них в легких нет коронавирусной инфекции.

ПРАВДА: Это может выявить наличие тревожности или подавленного дыхания, но то, как долго вы можете задержать дыхание, не имеет ничего общего с коронавирусом.

ФЕЙК: "Смыть" коронавирус с дыхательных путей в желудок можно, если часто пить воду.

ПРАВДА: Вода не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма, то есть глаза, рот или нос. Вода не может каким-то образом "вымыть" коронавирус, не поможет и полоскание горла водой, даже подсоленной. Это не убьет коронавирус и никоим образом не остановит его проникновения в легкие.

ФЕЙК: Чеснок и лук или витамины защитят COVID-19.

ПРАВДА: Нет доказательств, что лук или чеснок могут защитить людей от коронавируса. А употребление дополнительных витаминов или диетических добавок без назначения врача лишь пустая трата денег.

ФЕЙК: О вертолетах над городами

Чтобы остановить распространение коронавируса и "обеззаразить" города, вертолет будет распылять дезинфицирующие вещества над городом, а потому, людям следует закрыть окна в квартире и не выходить из дома.

ПРАВДА: Когда вам поступают подобные сообщения следует обратить внимание от кого они – официальные ли это источники информации! Если бы это было правдой, населению сообщили бы об этом должным образом!

ФЕЙК: Люди со второй группой крови более уязвимы к коронавирусу.

ПРАВДА: Никакой официальной информации об этом нет. Есть только непроверенное исследование, которое может быть вообще не рецензированным. Такие данные опубликовал сайт Medrxiv – но он не является медицинским журналом, на самом деле это бесплатный онлайн-архив для еще не опубликованных рукописей, которые требуют дальнейших проверок.

Как не дать себя обмануть

Узнайте доказательные факты о коронавирусе.

Интересно! COVID-19 – это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом SARS-CoV-2.

Вирус передается воздушно-капельным путем и через контакты. Что это значит?

Заразиться SARS-CoV-2 можно при контакте с инфицированным человеком. Здесь важны продолжительность контакта, близость и то, касались ли вы своего лица, а именно рта, носа, ушей, глаз. Это важно, ведь случается, что даже при контакте с больным здоровый человек не инфицируется, если соблюдает правила гигиены. Впрочем, решающую роль играет иммунитет и состояние здоровья человека.

Распространяется вирус через капли слизи или слюны, попадающих в воздух, когда человек кашляет или чихает, или же просто дышит и разговаривает. Если капли не попадают на людей, они падают на пол или другие поверхности. Вирус все же остается активным, поэтому и запрещают прикасаться руками к различным поверхностям без перчаток в местах, где вы не можете быть уверены в отсутствии вируса. И именно поэтому так важно тщательно мыть руки после того, как вернулись домой и перед тем, как трогать лицо.

Но сейчас не об этом, поэтому, если хотите знать больше о вирусе, читайте здесь. А мы вернемся к теме противодействия фейкам о коронавирусе.

Когда вы будете знать главную и верную информацию о вирусе, Вы уверенно сможете отличить ложную информацию от спекуляций.

Где узнавать проверенную информацию

Читайте официальные источники информации.

Например, читайте информацию от американского Центра контроля и профилактики заболеваний и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Украине читайте информацию от Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья, официальных телеграм-канала и вайбер-сообщества "Коронавирус_инфо".

Это значительно облегчит Вам жизнь и избавит от лишней паники.

Что до интернет-медиа, то их тоже следует проверять. В частности можно узнать информацию о конкретном сайте, если в нем не указано кто автор новости, нет информации о редакторе или команде журналистов, то скорее всего это такой сайт распространяет дезинформацию.

Не распространяйте в соцсетях и устно сомнительные методы лечения.

Сейчас ученые и врачи только пытаются найти эффективное лечение против коронавируса. Поэтому, любые советы могут быть если не действенными, то вообще опасными! Кроме того, это может быть рекламой!

Важно! Если Вам предлагают купить лекарства или вакцины против коронавируса – это однозначно спекуляции! ВОЗ объявила, что работает над вакциной, но она появится не раньше, чем через год!

Манипуляции с лекарствами

В Украине, к слову, тоже были попытки спекуляций с лекарствами против коронавируса. Так, фармкомпания "Юрия-Фарм" распространяла информацию о том, что якобы по выводам ученых есть препарат, который эффективно противодействует вирусу. Этим препаратом назвали "Декасан" и предлагали украинцам мыть им руки, полоскать горло, закапывать в глаза и даже заливать в небулайзеры для профилактических ингаляций. Впрочем, врачи и специалисты вовремя забили тревогу и опровергли эффективность "чудо-препарата". Впоследствии, фармкомпания извинилась за введение в заблуждение тысячи людей.

Будьте скептиками!

Не верьте всему, что транслируют по телевидению или пишут в Интернете. Определите для себя несколько авторитетных источников и точно не перепощивайте все, что видите в фейсбук-ленте. В частности, не стоит верить, что пандемия коронавируса – это спланированная кем-то ситуация.

Такая "теория заговора" может сыграть с вами в злую шутку, ведь действительно новые заболевания могут возникать сами собой, вирусы могут мутировать, а человечество может быть совсем не готово к ним. Пока устанавливают точные причины возникновения SARS-CoV-2, запаситесь терпением и не поддавайтесь искушению найти кого-то крайнего. Необоснованные чужие мысли могут вызвать у вас определенное чувство безопасности, но болезнь уже здесь, поэтому не следует распространять слухи и домыслы.

Проверяйте правдивы фото и видео.

Это можно сделать с помощью таких инструментов, как Google Reverse Image Search, RevEye и InVid, чтобы найти оригинальный контекст изображений или видео, которые видите в соцсетях.

Кому выгодно распространять фейки о коронавирусе

Фармкомпаниям, производителям средств индивидуальной защиты, нечестным бизнесменам, которые решили нажиться на пандемии.

Что касатеся медиа, они могут работать в интересах своих владельцев. Но, вместе с тем, информация в СМИ является откликом запросов читателей и зрители, которые не всегда хотят получить объективную информацию, а хотят сенсаций.

Следует помнить, что во время пандемии надо заботиться не только о гигиене пространства, но и об информационной гигиене.

Проект создан при поддержке МХП.