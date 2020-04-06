Группы риска: для кого COVID-19 наиболее опасен

Знать, кому коронавирус угрожает больше всего необходимо, чтобы защитить себя и своих родных, а также поможет понять, как именно вы можете помочь остановить пандемию коронавируса.

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Бытует мнение, что на коронавирусом чаще болеют пожилые люди, но это не так – пожилые люди входят в группу риска, а вот заболеть коронавирусом могут все! Абсолютно каждый, независимо от пола, возраста, обеспеченности рискует заразиться коронавирусом! Это стоит помнить, а потому быть осторожными и ответственными.

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Действительно, есть группы населения, которые переносят заболевание легко, а есть люди которым заболеть коронавирусом крайне опасно, это связано с осложнениями, которые вызывает инфекция. Также есть люди, которые вероятнее всего могут заболеть коронавирусом – все они относятся к так называемым группам риска.

Кто в группе риска COVID-19

Прежде всего, заметим, что течение заболевания зависит от иммунитета человека.

Министерство здравоохранения выделило четыре группы населения в группе риска заболевания коронавирусом.

Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Медицинские работники.

Люди, которые общались с больным.

Лица, бывшие в закрытой среде с инфицированным.

Стоит понимать, что первая категория – население возраста 65+ и люди с хроническими заболеваниями, не рискуют быстрее заразиться коронавирусом. Нет, их отнесли к группе риска из-за сложного протекания COVID-19, потому что именно ослабленный иммунитет и неспособность организма самостоятельно побороть инфекцию – представляют смертельную опасность в случае инфицирования SARA-L-2.

А вот, следующие категории: медики и контактные лица – наоборот имеют очень высокие шансы заразиться коронавирусом, ведь вирус очень патогенный и легко передается капельным и контактным путем. Медики – на передовой борьбы за жизнь каждого пациента с подтвержденным диагнозом, а потому в постоянном контакте с инфекцией.



Медицинские сотрудники имеют высокие риски заразиться коронавирусной инфекцией/Фото: Unsplash

Что говорит статистика

По данным Центра общественного здоровья, 63,5% от всех выявленных случаев COVID-19 в Украине относятся к возрастной категории от 30-ти до 60-ти лет.

86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет. Коронавирусом в Украине чаще болеют женщины. Кроме того, именно среди женщин случаи заболевания COVID-19 заканчивались летально – 68% умерших – женщины.

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были хронические заболевания (актуально по состоянию на 5 апреля).

61% — сердечно-сосудистые заболевания;

40% — сахарный диабет;

13% — новообразования;

9% — заболевания легких;

4% — заболевания почек;

4% — ожирение.

Мировая тенденция несколько иная, в частности, в Италии 70% умерших от коронавируса – мужчины.

Подробнее о группах риска

Группа риска: пожилые люди



Пожилые люди имеют высокие риски заболеть COVID-19 и иметь тяжелое течение заболевания. Ведь, часто у пожилых людей ослаблен иммунитет и есть сопутствующие заболевания.

Группа риска: диабет



Диабет — это заболевание, при котором организм человека не вырабатывает достаточное количество инсулина, что отвечает за выработку в организме глюкозы.

В Международной организации диабета также объясняют, что у людей с диабетом первого и второго типа иммунная система ослаблена, и это мешает организму бороться с COVID-19. Кроме того, вирусы могут лучше развиваться в крови с повышенным уровнем глюкозы.

Медики советуют людям с диабетом особенно внимательно относиться к своему здоровью в период эпидемии и усилить ежедневный контроль уровня сахара в крови.



Сопутствующие хронические заболевания осложняют течение COVID-19/Фото: Pixabay

Группа риска: сердечно-сосудистые заболевания



У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и в случае диабета, могут возникать тяжелые симптомы коронавируса из-за уже имеющихся воспалительных процессов в организме.

Группа риска: онкология



Большие риски тяжелого течения COVID-19 имеют пациенты, которые борются с онкологией и те, которые уже побороли рак.

Пациенты с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом, острым миелолейкозом, острым лимфобластным лейкозом и множественной миеломой рискуют иметь осложнения в случае коронавируса больше всего.

Также в опасности те, кто находятся в процессе терапии любого вида рака и пациенты после трансплантации костного мозга.

Группа риска: заболевания легких

Люди с астмой имеют пораженные легкие. Во время астматического приступа отекает слизистая оболочка бронхов и происходит спазм дыхательных путей, людям сложно выдыхать.

Коронавирус прежде всего поражает легкие, а значит он опасен для людей с нездоровой дыхательной системой, в частности астматиков и людей, у которых диагностировали хронические обструктивные заболевания легких.

Для астматиков весна – самый сложный период в году, ведь весной цветут деревья и растения, что у многих аллергиков вызывает реакцию.

Ученые рекомендуют астматикам принимать терапию, которую назначает им врач, независимо от того, как они себя чувствуют и есть ли у них симптомы респираторной инфекции.



Психологическая поддержка людей из групп риска важна/Фото: Unsplash

Как действовать людям из групп риска

Следовательно, старшим людям прежде всего следует уменьшить контакт с внешним миром. Об этом уже позаботилось правительство, в Украине всех людей старше 60 лет обязали находиться на самоизоляции.

Все старшие люди сейчас должны сообщить о месте самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Все данные вносятся в соответствующие информационные системы.

Следовательно, пожилые люди нуждаются в особой поддержке и помощи. Звоните родственникам или соседям, находящимся на самоизоляции, спрашивайте об их состоянии и самочувствии, помогайте купить продукты, вещи быта, лекарства и другие необходимые вещи. Организуйте доставку к их месту самоизоляции. Договоритесь, что проведывать вы их не будете, а из соображений безопасности, прежде всего их, оставите пакеты под дверью квартиры.

Это важно, ведь так люди будут иметь значительно более низкие риски заразиться SARS-CoV-2.

Уточним, что человеку на самоизоляции не могут близкие помочь приобрести необходимые вещи, ему разрешается выходить в продуктовые магазины и аптеки, но не далее чем 2 км от места самоизоляции и при условии использования маски.

Важно! Выходить разрешено в аптеки и продуктовые на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты – маски или респиратора. Также разрешается выгул домашних животных два раза в день.

Надо помнить о психическом здоровье людей! Долгое время в одиночестве может привести к депрессии. Поэтому о психическом самочувствии нужно тоже заботиться.

Сейчас абсолютно все люди, а особенно группы риска, должны заботиться о своем здоровье: питаться полноценно, пить достаточное количество воды, делать физические упражнения – все это поможет сохранить здоровье в условиях карантина и поддержать иммунитет.

Людям из групп риска необходимо поддерживать связь со своим семейным врачом. Он будет консультировать о план действий в случае ухудшения самочувствия и если возникнет необходимость лечения других заболеваний.

Следует также помнить, что всевозможные добавки, витамины, антибиотики, препараты назначает только врач. Не занимайтесь самолечением, это может привести к нежелательным последствиям.

Проект создан при поддержке МХП.