Группы риска: для кого COVID-19 наиболее опасен
Знать, кому коронавирус угрожает больше всего необходимо, чтобы защитить себя и своих родных, а также поможет понять, как именно вы можете помочь остановить пандемию коронавируса.
Проект создан при поддержке МХП.
Бытует мнение, что на коронавирусом чаще болеют пожилые люди, но это не так – пожилые люди входят в группу риска, а вот заболеть коронавирусом могут все! Абсолютно каждый, независимо от пола, возраста, обеспеченности рискует заразиться коронавирусом! Это стоит помнить, а потому быть осторожными и ответственными.
К теме: Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
Действительно, есть группы населения, которые переносят заболевание легко, а есть люди которым заболеть коронавирусом крайне опасно, это связано с осложнениями, которые вызывает инфекция. Также есть люди, которые вероятнее всего могут заболеть коронавирусом – все они относятся к так называемым группам риска.
Кто в группе риска COVID-19
Прежде всего, заметим, что течение заболевания зависит от иммунитета человека.
Министерство здравоохранения выделило четыре группы населения в группе риска заболевания коронавирусом.
- Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.
- Медицинские работники.
- Люди, которые общались с больным.
- Лица, бывшие в закрытой среде с инфицированным.
Стоит понимать, что первая категория – население возраста 65+ и люди с хроническими заболеваниями, не рискуют быстрее заразиться коронавирусом. Нет, их отнесли к группе риска из-за сложного протекания COVID-19, потому что именно ослабленный иммунитет и неспособность организма самостоятельно побороть инфекцию – представляют смертельную опасность в случае инфицирования SARA-L-2.
А вот, следующие категории: медики и контактные лица – наоборот имеют очень высокие шансы заразиться коронавирусом, ведь вирус очень патогенный и легко передается капельным и контактным путем. Медики – на передовой борьбы за жизнь каждого пациента с подтвержденным диагнозом, а потому в постоянном контакте с инфекцией.
Медицинские сотрудники имеют высокие риски заразиться коронавирусной инфекцией/Фото: Unsplash
Что говорит статистика
По данным Центра общественного здоровья, 63,5% от всех выявленных случаев COVID-19 в Украине относятся к возрастной категории от 30-ти до 60-ти лет.
86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет. Коронавирусом в Украине чаще болеют женщины. Кроме того, именно среди женщин случаи заболевания COVID-19 заканчивались летально – 68% умерших – женщины.
Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были хронические заболевания (актуально по состоянию на 5 апреля).
- 61% — сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% — сахарный диабет;
- 13% — новообразования;
- 9% — заболевания легких;
- 4% — заболевания почек;
- 4% — ожирение.
Мировая тенденция несколько иная, в частности, в Италии 70% умерших от коронавируса – мужчины.
Подробнее о группах риска
Группа риска: пожилые люди
Пожилые люди имеют высокие риски заболеть COVID-19 и иметь тяжелое течение заболевания. Ведь, часто у пожилых людей ослаблен иммунитет и есть сопутствующие заболевания.
Группа риска: диабет
Диабет — это заболевание, при котором организм человека не вырабатывает достаточное количество инсулина, что отвечает за выработку в организме глюкозы.
В Международной организации диабета также объясняют, что у людей с диабетом первого и второго типа иммунная система ослаблена, и это мешает организму бороться с COVID-19. Кроме того, вирусы могут лучше развиваться в крови с повышенным уровнем глюкозы.
Медики советуют людям с диабетом особенно внимательно относиться к своему здоровью в период эпидемии и усилить ежедневный контроль уровня сахара в крови.
Сопутствующие хронические заболевания осложняют течение COVID-19/Фото: Pixabay
Группа риска: сердечно-сосудистые заболевания
У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как и в случае диабета, могут возникать тяжелые симптомы коронавируса из-за уже имеющихся воспалительных процессов в организме.
Группа риска: онкология
Большие риски тяжелого течения COVID-19 имеют пациенты, которые борются с онкологией и те, которые уже побороли рак.
Пациенты с неходжкинской лимфомой, хроническим лимфолейкозом, острым миелолейкозом, острым лимфобластным лейкозом и множественной миеломой рискуют иметь осложнения в случае коронавируса больше всего.
Также в опасности те, кто находятся в процессе терапии любого вида рака и пациенты после трансплантации костного мозга.
Группа риска: заболевания легких
Люди с астмой имеют пораженные легкие. Во время астматического приступа отекает слизистая оболочка бронхов и происходит спазм дыхательных путей, людям сложно выдыхать.
Коронавирус прежде всего поражает легкие, а значит он опасен для людей с нездоровой дыхательной системой, в частности астматиков и людей, у которых диагностировали хронические обструктивные заболевания легких.
Для астматиков весна – самый сложный период в году, ведь весной цветут деревья и растения, что у многих аллергиков вызывает реакцию.
Ученые рекомендуют астматикам принимать терапию, которую назначает им врач, независимо от того, как они себя чувствуют и есть ли у них симптомы респираторной инфекции.
Психологическая поддержка людей из групп риска важна/Фото: Unsplash
Как действовать людям из групп риска
Следовательно, старшим людям прежде всего следует уменьшить контакт с внешним миром. Об этом уже позаботилось правительство, в Украине всех людей старше 60 лет обязали находиться на самоизоляции.
Все старшие люди сейчас должны сообщить о месте самоизоляции и информацию о средствах связи (номер телефона), краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Все данные вносятся в соответствующие информационные системы.
Следовательно, пожилые люди нуждаются в особой поддержке и помощи. Звоните родственникам или соседям, находящимся на самоизоляции, спрашивайте об их состоянии и самочувствии, помогайте купить продукты, вещи быта, лекарства и другие необходимые вещи. Организуйте доставку к их месту самоизоляции. Договоритесь, что проведывать вы их не будете, а из соображений безопасности, прежде всего их, оставите пакеты под дверью квартиры.
Это важно, ведь так люди будут иметь значительно более низкие риски заразиться SARS-CoV-2.
Уточним, что человеку на самоизоляции не могут близкие помочь приобрести необходимые вещи, ему разрешается выходить в продуктовые магазины и аптеки, но не далее чем 2 км от места самоизоляции и при условии использования маски.
Важно! Выходить разрешено в аптеки и продуктовые на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты – маски или респиратора. Также разрешается выгул домашних животных два раза в день.
Надо помнить о психическом здоровье людей! Долгое время в одиночестве может привести к депрессии. Поэтому о психическом самочувствии нужно тоже заботиться.
Сейчас абсолютно все люди, а особенно группы риска, должны заботиться о своем здоровье: питаться полноценно, пить достаточное количество воды, делать физические упражнения – все это поможет сохранить здоровье в условиях карантина и поддержать иммунитет.
Людям из групп риска необходимо поддерживать связь со своим семейным врачом. Он будет консультировать о план действий в случае ухудшения самочувствия и если возникнет необходимость лечения других заболеваний.
Следует также помнить, что всевозможные добавки, витамины, антибиотики, препараты назначает только врач. Не занимайтесь самолечением, это может привести к нежелательным последствиям.
Проект создан при поддержке МХП.
-
В Александровской больнице в Киеве умер пациент с коронавирусом, еще один в тяжелом состояниисегодня , 10:46
-
Когда эпидемия коронавируса в Италии пойдет на спад: прогнозсегодня , 17:18
-
В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть от коронавирусасегодня , 11:38
-
COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странамсегодня , 13:39
-
Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питаниисегодня , 15:20
-
В Нью-Йорке рассматривают возможность массовых захоронений в городских паркахсегодня , 11:01