Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо

Коронавирус уже существенно повлиял на жизнь человечества и будет влиять в дальнейшем. Кроме здравоохранения, эта инфекция коснулась еще и различных отраслей экономики и экологии. Результаты преимущественно негативные, хотя и о хорошем тоже говорить можно. Подробнее о последствиях коронавируса для человечества и Украины в частности – читайте далее в материале.

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Коронавирус изменил поведение людей

COVID-19 повлиял и на поведение большинства людей. В частности, они стали чаще мыть руки, выходить на улицу в масках, избегать массового скопления. Население планеты начало внимательнее относиться к своему здоровью. У людей появилось больше свободного времени, которые те тратят с пользой – на семью или самообразование. А кое-кто и начал заниматься спортом, перечитывать книги и пересматривать фильмы, которые скопились за докарантинный период, когда на эти вещи не хватало 24 часов в сутках.

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Еще один плюс от коронавируса – это дистанционное обучение. По словам педагогов, такой процесс научил учеников ответственности. В частности, уроки начали посещать те, кто ранее прогуливал. Также к занятиям могут приобщиться те ученики, которые заболели, хотя до карантина они бы просто не пошли в школу. Также благодаря дистанционному обучению детям больше не надо носить в сумках кучу книг, что негативно влияло на их здоровье. Более того, любой учебник или конспект можно найти в электронном виде.

Сохранится ли такая ситуация и после карантина, говорить пока сложно. Эксперты высказывают мнение, что после карантина люди и в дальнейшем будут избегать массовых мероприятий или же меньше будут посещать кафе и рестораны, будут меньше пользоваться общественным транспортом и проводить больше времени на природе. Также придется соблюдать социальную дистанцию. По прогнозам ученых из Гарвардского университета, продлится это минимум два года. Зато коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание.



Карантин в мире закончится не скоро

В статье, опубликованной журналом Science, исследователи отмечают несколько путей развития ситуации. Согласно первому, строгое соблюдение ограничительных мер вместе с усиленным эпидемиологическим контролем может искоренить коронавирус. Так произошло в 2003 году с вирусом SARS-CoV-1, который спровоцировал вспышку атипичной пневмонии.

Еще одна модель имеет такой вид: после 20 недель самоизоляции происходит очередная вспышка заболеваемости. Ученые объясняют этот феномен тем, что карантинные меры могут оказаться слишком эффективными, из-за чего у населения просто не выработается иммунитет.

Влияние на экономику

Пандемия коронавируса уже привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике. Более того, в Международном валютном фонде анонсировали новый экономический кризис, который может стать крупнейшим и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов. Дату его завершения и последствия сейчас почти невозможно спрогнозировать, поскольку болезнь и дальше идет по миру.

"Пока этот прогноз МВФ – лишь предположение, ведь нет достаточно данных, на которые можно опираться и на основании которых можно делать прогноз. Я склонен считать, что новый экономический кризис будет затяжным", – отметил в комментарии "Громадському" Дмитрий Боярчук, исполнительный директор организации "CASE Украина", которая проводит экономические исследования, анализ и прогнозирование макроэкономической политики.

Тем не менее, о первом существенном следствии коронавируса уже говорят все, а именно о рекордном сокращении потребления нефтепродуктов. Другими словами, спрос на нефть очень резко упал, а цена американской нефти WTI 20 апреля опустилась до отрицательного значения – впервые в своей истории.

Обвал цен на нефть произошел еще и потому, что свободной нефти в мире слишком много. Ее потребление сократилось, ведь из-за ситуации с коронавирусом уменьшилось количество авиарейсов, упал спрос на перевозки людей автомобилями и дизельными поездами, сократилось потребление нефтепродуктов и промышленными компаниями, которые остановили свои заводы на карантин.



Экономика уже получила удар, но делать окончательные выводы рано

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий зафиксированы сбои в цепочках поставок электроники из Китая по всему миру, сообщает Financial Times. Из-за такой ситуации Apple уже предупредила клиентов о вероятном дефиците смартфонов. В компании признают, что в некоторых магазинах Apple Store зафиксирована нехватка отдельных частей для смартфонов, пишет Bloomberg. В то же время логисты говорят о трудностях с поставками из Италии. Также с 5 марта ввели ограничения для кораблей из Азербайджана и Ирана со стороны Казахстана.

Впрочем, представители некоторых крупных украинских компаний уверяют, что проблем пока не почувствовали. Как они объясняют, поставки и логистика у них – тщательно спланированы. Поэтому все импортные товары были отгружены заранее и в полном объеме. А основатель компании Drone UA Валерий Яковенко надеется, что кризис, вызванный коронавирусом, даст толчок развитию локальных производств сложной техники и электронных приборов, передает LIGA.net.

О некоторых положительных последствиях коронавируса для экономики можно говорить уже. Так, люди стали больше пользоваться безналичной оплатой, в том числе электронными деньгами, также вырос спрос на сферу услуг, прежде всего на службы доставки и такси. Не следует забывать и про экономию денег, которые раньше тратили, к примеру, на дорогу на работу.

По словам научного сотрудника в Кембриджском университете Хамзы Мудассира, во время пандемий возникает тенденция открытия совершенно новых категорий предприятий. Более того, как пандемии, так и рецессии способствуют инновациям, а не являются их непосредственными причинами.

Толчок к внутренним путешествиям

Из-за закрытия границ многих стран в рамках борьбы с коронавирусом люди на протяжении длительного времени перестали путешествовать. В то же время большинство авиакомпаний отменили свои рейсы.

"Кризис обойдется туристическому сектору минимум в 22 миллиарда долларов или более 20 миллиардов евро. Наибольшее влияние, очевидно, будет в Азии и прежде всего в Китае. Там туризм составляет 11% ВВП, а в последние годы он рос темпами в 7%", – отмечала в конце февраля в комментарии газете El Mundo президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара.

Сегодня же эксперты говорят, что приблизительная сумма ущерба может удвоиться и даже утроиться в случае, если распространение коронавируса не остановят.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в комментарии "Европейской правде", отметил, что очень сильный удар произойдет и по стоимости авиапутешествий в будущем. То есть мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов.



О путешествиях за границу в ближайшее время придется забыть

Тем временем в украинском Госагентстве развития туризма прогнозируют, что возрастет количество путешествий внутри страны.

"Люди насидятся в карантине и будут готовы поехать на уик-энд где-то рядом с домом. Как пример можно привести Китай – там путешествия внутри страны уже начинают восстанавливаться. Китайцы продолжают воздерживаться от мест массового скопления людей, но вместе с членами семьи уже выезжают недалеко от места проживания для отдыха на свежем воздухе и чтобы насладиться весенними пейзажами", – подчеркнула в комментарии "Фокусу" глава Госагентства Марьяна Олеськив.

Экологическая ситуация улучшилась

Коронавирус, несмотря на его пагубную природу для человека, все же смог повлиять на спасение экологии. В частности, из-за вынужденной паузы в многих отраслях промышленности Китай получил чистый воздух, а Венеция – прозрачную воду в каналах. Кроме того, из-за ограничения пассажирских перелетов уменьшились и выбросы на уровне планеты.

"Уменьшение загрязнения является важным, поскольку это означает, что, во-первых, меньше людей заболеет и умрет из-за болезни органов дыхания. По первым оценкам, уменьшение выбросов в Китае уже потенциально спасло 77 тысяч жизней, а это в 20 раз больше, чем умерло в этой стране от коронавируса. Во-вторых, выбросы парниковых газов усиливают глобальные изменения климата. Если сократить выбросы, косвенно уменьшатся риски стихийных бедствий и эпидемий, которые являются последствиями климатических изменений", – отметила в комментарии The Village Украина Юлия Маклюк, экоактивистка и координатор направления Zero Waste Consulting в компании OZERO.

Коронавирус поспособствовал очистке воздуха и воды в морях мира

Однако некоторые эксперты считают, что так продлится недолго, и после карантина все вернется на свои места и экология снова ухудшится. По мнению других специалистов, увидев нынешние существенные изменения, люди все же начнут больше ценить природу.

"Люди все же продолжат использовать меньше пластика, что сейчас так приобретает популярность. Также коронавирус не изменит базовых ценностей: это забота о своем здоровье, о близких и окружающей среде", – констатировала экоактивистка Анастасия Мартыненко.

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