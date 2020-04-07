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Коронавирус COVID-19: стоит ли обрабатывать одежду и обувь после прогулки

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Стоит ли дезинфицировать одежду после прогулки / unsplash.com

Порой можно встретить советы типа "стирайте одежду после прогулки" и "обрабатывайте обувь". Но улица – это не инфекционное отделение. Тем более, пока что не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса через одежду и обувь. Почему проблема преувеличена и в каких случаях одежда действительно представляет угрозу – читайте в материале.

COVID-19 – грибоподобное респираторное заболевание, вызванное возбудителем SARS-CoV-2, которое распространяется капельками в воздухе. То есть для заражения нужно попасть "под обстрел" кашля или чихания инфицированного человека в близости от вас, пишет Healthline.

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Впрочем, это лишь основной путь передачи и отнюдь не единственный. Известно, что коронавирус способен выживать вне носителя на разных поверхностях, что может привести к передаче при прикосновении.

В зависимости от типа поверхности, коронавирус может держаться от нескольких часов до нескольких дней.

И несмотря на то, что металл и пластик могут "приютить вирус" на несколько дней, одежда не считается материалом, что способствует его выживанию.

Влажность играет важную роль в том, может ли вирус процветать на поверхности и большинство тканевых материалов этому не способствуют. Обычно, материал для одежды делают из сетчатых тканей, которые хорошо проветриваются.

Когда одежду и вправду нужно обрабатывать

Частая стирка одежды является необходимой частью профилактики лишь в том случае, если вы часто контактируете с больным коронавирусом человеком. В частности это касается медицинских работников и людей, которые заботятся о больных.

Обычная поездка в продуктовый магазин не нуждается в стирке после возвращения домой. Но это при условии, если вы держали безопасное социальное расстояние от других.

Поэтому, если вы тесно контактировали с незнакомыми людьми и при этом вас еще кто-то обкашлял или обчихал – постирать одежду является хорошей идеей.

Но заметим, что держать руки в чистоте и не прикасаться ими к лицу является гораздо более важной мерой профилактики, чем частая стирка одежды.

Стоит ли обрабатывать обувь?

Как правило, обувь сама по себе значительно грязнее одежды и с ней больше шансов принести домой грязь и бактерии.

Впрочем, эксперты считают, что обувь является маловероятным источником передачи нового коронавируса. По крайней мере из-за того, что мы уже относимся к обуви, как следует к ней относиться.

То, что мы обычно делаем с обувью, уже является мерой профилактики – мы не касаемся подошвы, не кладем обувь на кухонный стол и не кладем ее в рот.

Впрочем, никто не запрещает принять дополнительные средства профилактики по приходу домой.

Чтобы любая грязь не попала в ваш дом:

  • Почистите обувь перед тем, как зайти домой;
  • Оставьте обувь в отведенном для этого месте;
  • Не ходите обутые по помещению;
  • Если обувь нужно помыть, сделайте это вне вашего дома и дайте ей высохнуть естественным образом.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Здоровье Профилактика заболеваний
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