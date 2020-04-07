COVID-19 в Черновицкой области: 28 новых больных и шестая смерть
По состоянию на вечер 6 апреля новых подтвержденных случаев COVID-19 на Буковине обнаружили 28. Всего на коронавирус в Черновицкой области заболели 248 человек – пока это наиболее пораженный регион в Украине.
Об этом сообщил в фейсбуке вечером 6 апреля глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Напомним, сутки назад стало известно, что на Буковине в реанимации находятся двое детей с подозрением на коронавирус
COVID-19 в Черновицкой области: последние новости
- В течение 6 апреля подтверждено еще 28 случаев.
- В целом на Буковине от первого случая зафиксировали 248 больных.
- Инфекцию обнаружили у двух детей 2 и 5 лет.
- Заболели еще 6 медицинских работников.
- На искусственной вентиляции легких находятся 4 пациента.
- Умерли от COVID-19 6 человек.
Что известно о шестом умершего
- 72-летний мужчина скончался в больнице.
- Вирус у него обнаружили 29 марта.
- Неделю перед тем он лечился дома.
- У мужчины диагностировали тяжелую пневмонию, также он имел сахарный диабет.
Важно! В Украине подтвердили уже 1319 случая инфицирования коронавирусом, 38 человек умерли, 28 – выздоровели. Страна будет находиться на карантине минимум до 24 апреля.
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