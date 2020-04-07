COVID-19 в Черновицкой области: 28 новых больных и шестая смерть

По состоянию на вечер 6 апреля новых подтвержденных случаев COVID-19 на Буковине обнаружили 28. Всего на коронавирус в Черновицкой области заболели 248 человек – пока это наиболее пораженный регион в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке вечером 6 апреля глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, сутки назад стало известно, что на Буковине в реанимации находятся двое детей с подозрением на коронавирус

COVID-19 в Черновицкой области: последние новости

В течение 6 апреля подтверждено еще 28 случаев.

В целом на Буковине от первого случая зафиксировали 248 больных.

Инфекцию обнаружили у двух детей 2 и 5 лет.

Заболели еще 6 медицинских работников.

На искусственной вентиляции легких находятся 4 пациента.

Умерли от COVID-19 6 человек.

Что известно о шестом умершего

72-летний мужчина скончался в больнице.

Вирус у него обнаружили 29 марта.

Неделю перед тем он лечился дома.

У мужчины диагностировали тяжелую пневмонию, также он имел сахарный диабет.

Важно! В Украине подтвердили уже 1319 случая инфицирования коронавирусом, 38 человек умерли, 28 – выздоровели. Страна будет находиться на карантине минимум до 24 апреля.