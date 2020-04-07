24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

COVID-19 в Черновицкой области: 28 новых больных и шестая смерть

- Читати новину українською
Коронавирус в Черновцах: последние новости / Иллюстративное фото (pixabay)

По состоянию на вечер 6 апреля новых подтвержденных случаев COVID-19 на Буковине обнаружили 28. Всего на коронавирус в Черновицкой области заболели 248 человек – пока это наиболее пораженный регион в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке вечером 6 апреля глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, сутки назад стало известно, что на Буковине в реанимации находятся двое детей с подозрением на коронавирус

COVID-19 в Черновицкой области: последние новости

  • В течение 6 апреля подтверждено еще 28 случаев.
  • В целом на Буковине от первого случая зафиксировали 248 больных.
  • Инфекцию обнаружили у двух детей 2 и 5 лет.
  • Заболели еще 6 медицинских работников.
  • На искусственной вентиляции легких находятся 4 пациента.
  • Умерли от COVID-19 6 человек.

Что известно о шестом умершего

  • 72-летний мужчина скончался в больнице.
  • Вирус у него обнаружили 29 марта.
  • Неделю перед тем он лечился дома.
  • У мужчины диагностировали тяжелую пневмонию, также он имел сахарный диабет.

Важно! В Украине подтвердили уже 1319 случая инфицирования коронавирусом, 38 человек умерли, 28 – выздоровели. Страна будет находиться на карантине минимум до 24 апреля.

Короанвирус, карантин
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Здоровье Медицина
Комментарии

Читайте также

6 апреля , 16:57 Коронавирус в Ивано-Франковске: умерла еще одна женщина
Лікування 11449
6 апреля , 18:47 Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Школа 65299
6 апреля , 18:30 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
Новини України 31565
6 апреля , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 92098
6 апреля , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Лікування 118016
6 апреля , 21:50 Коронавирус на Виннитчине: заболели 29 врачей, среди них профессор медуниверситета
Лікування 26376
6 апреля , 23:46 Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы
Здорове життя 89890
6 апреля , 18:44 Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
Лікування 81823
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук