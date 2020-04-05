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Коронавирус во Франции: больных уже 90 000, за двое суток – более 30 000 новых случаев

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Коронавирус во Франции: последние новости / Getty Images

Из-за коронавируса во Франции за сутки 4 апреля умерли 1053 человека. Франция стала четвертой страной в мире по количеству смертей в целом и пятой по количеству инфицированных – таких уже почти 90 000.

По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество инфицированных коронавирусом по состоянию на начало дня 5 апреля почти достигла 90 000. За 3 апреля в стране зафиксировали более 23 000 новых случаев, за 4 апреля – еще почти 8000.

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Также известно, что в вооруженных силах Франции на коронавирус заболели 600 военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли в интервью Ebra.

Коронавирус во Франции: какова ситуация

По состоянию на начало 5 апреля:

  • Количество инфицированных людей составляет 89 953.
  • 7560 человек умерли.
  • В тяжелом состоянии еще 6 838 пациентов.
  • Выздоровели 15 438 человек

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысила 7 000. Первая тройка: 

  • Италия – более 15 000,
  • Испания – почти 12 000,
  • США – более 8 000. 

Больше зафиксированных случаев COVID-19, чем во Франции, имеют только 4 страны:

  • США – 308 644.
  • Италия – 124 632.
  • Испания – 126 168.
  • Германия – 96 092.

Добавим, что во Франции умер один украинец – 37-летний житель Тернопольской области, который поехал в Париж на заработки в феврале 2020 года. 

Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или в больницу.

Франция
В эти страны не стоит ехать, пока в мире – пандемия COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Лечение Статистика Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости Франции Новости Здоровье Здоровье Медицина
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