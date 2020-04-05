Коронавирус во Франции: больных уже 90 000, за двое суток – более 30 000 новых случаев

Из-за коронавируса во Франции за сутки 4 апреля умерли 1053 человека. Франция стала четвертой страной в мире по количеству смертей в целом и пятой по количеству инфицированных – таких уже почти 90 000.

По данным Минздрава Франции и worldometers , в стране количество инфицированных коронавирусом по состоянию на начало дня 5 апреля почти достигла 90 000. За 3 апреля в стране зафиксировали более 23 000 новых случаев, за 4 апреля – еще почти 8000.

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Также известно, что в вооруженных силах Франции на коронавирус заболели 600 военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли в интервью Ebra .

Коронавирус во Франции: какова ситуация

По состоянию на начало 5 апреля:

Количество инфицированных людей составляет 89 953.

7560 человек умерли.

В тяжелом состоянии еще 6 838 пациентов.

Выздоровели 15 438 человек

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысила 7 000. Первая т ройка:

Италия – более 15 000,

Испания – почти 12 000,

США – более 8 000.

Больше зафиксированных случаев COVID-19, чем во Франции, имеют только 4 страны:

США – 308 644.

Италия – 124 632.

Испания – 126 168.

Германия – 96 092.

Добавим, что во Франции умер один украинец – 37-летний житель Тернопольской области, который поехал в Париж на заработки в феврале 2020 года.

Режим изоляции во Франции , напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или в больницу.