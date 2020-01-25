Коронавирус диагностировали у двухлетнего мальчика: это самый молодой инфицированный

У двухлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа. Мальчик является самым молодым пациентом, которого лечат от атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

О случае инфицирования сообщило китайское издание "Женьминь Жибао".

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Заражения коронавирусом нового типа 2019 nCoV зафиксировано у двухлетнего жителя Китая. Ребенок является самым молодым пациентом, которого лечат от пневмонии, вызванной коронавирусом, говорится в источнике.

Врачи сообщили, что состояние мальчика стабильное.

Сейчас отсутствует статистика по детской заболеваемости.

И хотя специалисты отмечали, что молодежь и дети менее уязвимы к заболеванию пневмонией, вызванной вирусом нового типа, уже известно минимум про один случай обнаружения вируса у ребенка в городе Шанхае.

Высокий риск инфицирования имеют пожилые люди и люди со слабым иммунитетом/Фото:Reuters

Что известно о коронавирусе

По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.

Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

Симптомы китайского коронавируса: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.​