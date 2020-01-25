Коронавирус диагностировали у двухлетнего мальчика: это самый молодой инфицированный
У двухлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа. Мальчик является самым молодым пациентом, которого лечат от атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
О случае инфицирования сообщило китайское издание "Женьминь Жибао".
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Заражения коронавирусом нового типа 2019 nCoV зафиксировано у двухлетнего жителя Китая. Ребенок является самым молодым пациентом, которого лечат от пневмонии, вызванной коронавирусом, говорится в источнике.
Врачи сообщили, что состояние мальчика стабильное.
Сейчас отсутствует статистика по детской заболеваемости.
И хотя специалисты отмечали, что молодежь и дети менее уязвимы к заболеванию пневмонией, вызванной вирусом нового типа, уже известно минимум про один случай обнаружения вируса у ребенка в городе Шанхае.
Высокий риск инфицирования имеют пожилые люди и люди со слабым иммунитетом/Фото:Reuters
Что известно о коронавирусе
По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.
Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.
Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавируса.
Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.