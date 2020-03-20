Что делать пожилым и людям с хроническими заболеваниями во время пандемии коронавируса

Люди с различными болезнями и пожилые люди находятся в наибольшей опасности из-за коронавируса. В Италии 99% погибших - это люди именно из этих групп. Поэтому для них важнее ограничить контакты с другими людьми.

В рекомендациях, которые выпустили специалисты Йельского университета, рассказывается о том, что известно о вспышке коронавируса и его влиянии на пожилых людей, а также о том, как пожилые люди и лица, обеспечивающие уход, могут обеспечить им максимальную безопасность.

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Правила изоляции во время пандемии коронавируса для пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями

Люди старше 60 лет должны изолировать себя дома. Не посещайте друзей или семью без необходимости.

Если у вас гости, то не более двух человек одновременно. Попросите каждого вымыть руки и удержать дистанцию ​​2 метра.

Мы знаем, что это трудно, но никаких посещений внуков.

Чтобы оставаться на связи, используйте видеосвязь. Если нет, разговаривайте по телефону каждый день. Друзья находятся в такой же ситуации, с нетерпением ждут разговоров.

Часто мойте руки в течение 20 секунд. Мыло и вода лучше, чем дезинфицирующее средство для рук, но используйте его, если нет доступа к мылу и воде. Используйте лосьон для рук, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание кожи.

Готовьте пищу, занимайтесь спортом, вздремните, ложитесь спать и просыпайтесь как в обычные дни. Старайтесь есть здоровую пищу. Избегайте "нездоровой пищи" и ограничьте потребление алкоголя. Избегайте соблазна спать или сидеть на диване целый день. Придерживаясь рутины, вы можете чувствовать себя лучше и избежать подавленного настроения.

Ходите по дому несколько раз в день.

Если вы выходите на улицу, делайте это, когда вокруг мало людей, держитесь на расстоянии не менее 2 метров. Гуляйте в больших парках, если они доступны.

Держитесь подальше от магазинов. Попросите друзей, родных или волонтеров доставить продукты и лекарства.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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