Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19

19 февраля национальная комиссия здравоохранения Китая включила препарат "Абидол" в предварительный план лечения коронавирусной инфекции Covid-19. Мы разобрались, о чем идет речь и насколько эффективен Арбидол.

Об этом начали активно писать российские СМИ. Со ссылкой на троих знатоков китайского языка они утверждают, что название препарата все-таки переводится как Арбидол.

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Однако, под названием Абидол существует сильное обезболивающее индийского производства. Но логично, что оно не может иметь противовирусное действие, поэтому речь скорее всего именно об Арбидоле.

Кроме него, для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавир.

В предыдущей, пятой версии национальной программы, которая действовала с 5 февраля, упоминались интерферон, рибавирин и лопинавир/ритонавир. При этом в ней говорилось о том, что сейчас против коронавируса нет лекарств с подтвержденной эффективностью.

Арбидол – что это и что он лечит?

Выглядит так, что китайские медики в поисках лекарств перебирают все существующие противовирусные препараты. Арбидол – это противовирусный препарат, который создали еще в СССР в 70-х годах для лечения гриппа и простуды.



Арбидол не лечит грипп и простуду / unsplash.com

Но лечить им вирусные заболевания за рубежом не советуют. Его эффективность и безопасность не доказаны в исследованиях, проведенных по международным стандартам качества.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США и ВОЗ не включили Арбидол в рекомендации по лечению гриппа. Поэтому лучше доверять именно им, а не купленным российским исследованиям.

Но эффективен ли Арбидол против коронавируса?

Нет, этого никто не утверждает. Препарат внесли в рекомендации как лекарство, которое может иметь потенциальную пользу, которую надо еще проверить. В таких случаях это считается нормальным, потому что лекарств, которые излечивают от инфекции, все равно нет.

Поэтому не нужно бежать в аптеку и покупать годовой запас Арбидола. Кстати, в Украине его купить не получится, препарат с таким же действующим веществом имеет другое название.

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