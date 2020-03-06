Лекарства против коронавируса: действительно ли протефлазид может вылечить Covid-2019

Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич заявил, что препарат протефлазид может вылечить Covid-2019.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

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По словам ученого, для подтверждения эффективности протефлазида, вирусологи использовали компьютерную модель коронавируса.

Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса,

– сказал Александр Гриневич.

Гриневич добавил, что исследования продолжаются. Но в рамках благотворительной помощи протефлазид передали трем медицинским учреждениям в Черновцах.



Иммуностимуляторы не имеют подтвержденной эффективности / pixabay.com

Можно ли верить словам ученого?

Пока никаких подтверждений слов Гриневича нет. И такие заявления звучат крайне странно, потому что препарат относиться к категории иммуностимуляторов. Это большой класс лекарств с неподтвержденной эффективностью.

Иммунитет нельзя стимулировать таблеткой, об этом свидетельствуют сотни исследований.

Подчеркиваем:

Против простуды нет лекарств. А производители протефлазида утверждают, что их препарат эффективен для лечения и профилактики ОРВИ.

Для профилактики простуды неэффективны: таблетки / мази / свечи / травы / капли / мед / чеснок / водка / пиво / пивом с водкой и перцем.

Иммунитет стимулируется только болезнью либо прививкой.

Также этого препарата нет ни в каких международных рекомендациях в лечении или профилактики каких-либо заболеваний. Но в инструкции производители указали, что протефлазид эффективен для лечения и профилактики: гриппа, гепатита А и В, простого герпеса, опоясывающего герпеса и ветряной оспы, ВИЧ-инфекции и СПИДа и других вирусных заболеваний.

Стоит ли покупать протефлазид?

Информация о том, что фуфломицин может побороть коронавирус выглядит крайне странно и похожа на рекламу (препарат украинского производителя). Поэтому мы не рекомендуем покупать протефлазид, пока не появятся подтверждения информации от авторитетных источников. К тому же, препарат стоит не дешево – около 350 гривен.

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