24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Коронавирус в Италии 5 апреля 2020 года

- Читати новину українською
Карантин в Італії / theintercept.com

По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировали уже 128 632 случая заболевания коронавирусом. По этому показателю страна третья в мире после США и Испании.

В Італії нараховується найбільша кількість жертв пандемії коронавірусу. У країні померли вже 15 362 людей.

Також на тему Коронавірус в Італії 4 квітня 2020 року

З позитивних новин є те, що одужало 20 996 пацієнтів. Вперше за довгий час знизилося число осіб в реанімації.

Крім того, в Італії відчутно зростає кількість грабежів на тлі тривалого карантину в країні. Значна частина людей у південних регіонах країни працювали нелегально, тож під час карантину вони залишилися без роботи.

Також МВС повідомив, що 20 українських медиків відлетіли допомагати італійським лікарям.

Факти про коронавірус в Італії: 

  • Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Від недуги померли вже 74 лікарів. Навіть Китаї не повідомляв про таку кількість інфікованого медперсоналу.
  • Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.
  • В Італії понад 100 хворих на коронавірус українців – 4 українки померли від недуги.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье
Комментарии

Читайте также

сегодня , 20:11 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 23845
сегодня , 09:30 Тарифы на газ в апреле 2020: сколько заплатят украинцы
Новини економіки 17532
сегодня , 11:41 Коронавирус в России: количество больных увеличилось до 4731 человека
Лікування 155247
сегодня , 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Кіно 41544
сегодня , 13:42 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 20 человек
Лікування 18466
сегодня , 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Інші види спорту 13913
сегодня , 12:41 Как выглядит коронавирус COVID-19 под микроскопом: новые фото
Медицина 16553
сегодня , 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Лікування 110848
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
сегодня 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук