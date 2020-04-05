Коронавирус в Италии 5 апреля 2020 года

По состоянию на утро 5 апреля в Италии зафиксировали уже 128 632 случая заболевания коронавирусом. По этому показателю страна третья в мире после США и Испании.

В Італії нараховується найбільша кількість жертв пандемії коронавірусу. У країні померли вже 15 362 людей.

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З позитивних новин є те, що одужало 20 996 пацієнтів. Вперше за довгий час знизилося число осіб в реанімації.

Крім того, в Італії відчутно зростає кількість грабежів на тлі тривалого карантину в країні. Значна частина людей у південних регіонах країни працювали нелегально, тож під час карантину вони залишилися без роботи.

Також МВС повідомив, що 20 українських медиків відлетіли допомагати італійським лікарям.

Факти про коронавірус в Італії:

Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Від недуги померли вже 74 лікарів. Навіть Китаї не повідомляв про таку кількість інфікованого медперсоналу.

Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.

В Італії понад 100 хворих на коронавірус українців – 4 українки померли від недуги.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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