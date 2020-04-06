Коронавирус в Италии 6 апреля 2020 года
За последние сутки в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта. Поскольку за прошедшие сутки уровень смертности из-за COVID-19 был немного больше, можно смело говорить о том, что он постепенно спадает.
По состоянию на 6 апреля, в Италии зафиксировали 132 547 случаев коронавируса и 16 523 смертей из-за болезни. Выздоровели 22 837 человек.
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Напомним, что 27 марта в Италии за сутки умерли 969 человек, что стало рекордным числом. С тех пор уровень смертности начал постепенно снижаться.
По состоянию на 6 апреля, от болезни в стране умерло более 100 медиков 80 врачей и 21 медсестра.
Между тем, на фоне кризиса в стране, итальянские футбольные клубы решили снизить зарплаты игрокам на 30%.
В течение карантина большая часть людей потеряла работу. Люди, которые работали на теневой рынок, не имеют юридического права получать социальные выплаты, из-за чего в стране участились ограбления. По словам итальянских властей, мафия манипулирует мыслями и настроениями людей, пользуясь ситуацией в стране.
Коротко о ситуации в Италии
- Несмотря на то, что Италия уже давно не лидирует по количеству выявленных больных, в стране пока остается наибольший уровень смертности от COVID-19 в мире. На помощь местным врачам Украина отправила 20 украинских медиков.
- В Италии, как и раньше, не хватает средств медицинской защиты для медработников, койкомест и аппаратов искусственной вентиляции легких. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших приходится перенаправлять в другие города.
- В Италии коронавирусом заболело более 100 украинцев, 4 из которых умерли.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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