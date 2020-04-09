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Коронавирус в Италии 9 апреля 2020 года

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Коронавирус в Италии / hbr.org

По состоянию на 9 апреля? в Италии коронавирусом заразились 143 126 человек, 18 279 из которых умерли. Но есть и хорошие новости, ведь 28 470 пациентов преодолели болезнь.

За последние сутки в Италии умерло 610 человек, что на 68 больше, чем вчера.

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В Италии смертность за сутки из-за COVID-19 уже не такая большая, как была раньше, но кризис все еще продолжается. Люди до сих пор умирают быстрее, чем их успевают хоронить, пишет CBS.

Крематориев в Бергамо не хватает, из-за чего тела приходится класть в импровизированный морг, который никак не охлаждается. Военные спешно перевозят их оттуда из-за жары. В городе Нембро, что за Бергамо, мертвых на душу населения больше, чем где-либо в стране.

Мужчина Пьерлуиджи Скинзи, сказал, что знает 100 человек, умерших от вируса. Многие из них были членами его альпинистского клуба.

Главное о коронавирусе в Италии

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
  • Италия лидирует по количеству смертей от осложнений из-за COVID-19;
  • В Италии из-за коронавируса умер 101 медработник;
  • В некоторых городах врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест и аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.


Протекание коронавируса/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Статистика Новости Здоровье Здоровье Лечение
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