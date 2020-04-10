Коронавирус в Италии 10 апреля 2020 года
За прошедшие сутки в Италии зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Впрочем, сохранилась тенденция выздоровления и уменьшения количества летальных случаев.
Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Италии.
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За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 570 больных – по сравнению с 610 накануне, восстановив тенденцию к уменьшению количества погибших за сутки.
Следовательно, это уже шестой день подряд количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается – за последние сутки еще на 108 человек.
Сейчас в отделениях интенсивной терапии остается 3 497 больных, всего в больницах находятся 28 242 пациента с COVID-19.
Выздоровели за минувшие сутки 1 985 человек.
Число новых больных после "скачка" вчера снова снизилось. За последние 24 часа сообщили о 3 951 случае, тогда как 9 апреля – о 4 204 новых заражениях.
Всего с начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 147 577 человек. Из них 18 849 – умерли, 30 455 – выздоровели.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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