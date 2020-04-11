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Коронавирус в Италии 11 апреля 2020 года

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Коронавирус в Италии / rg.ru

За минувшие сутки в Италии зафиксировали 4 694 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из-за эпидемии коронавируса, который продолжает распространяться, власти Италии решили продлить ограничительные меры. 3% среди общего количества больных находятся в тяжелом состоянии.

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За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 619 больных, а это большее количество летальных случаев чем за прошедшие сутки – 570.

По состоянию на 11 апреля в Италии подтвердили 152 271 случай заражения коронавирусом, 19 468 смертей и 32 534 людей, которым удалось удачно победить болезнь.

11 апреля президент США Дональд Трамп издал указ о предоставлении помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса. Помощь должна охватывать медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Также известно, что Италия усилит полицейский контроль на дорогах во время пасхальных выходных.

Когда закончится карантин в Италии?

Из-за эпидемии коронавируса власти Италии решили продлить ограничительные меры, которые ввели по всей стране. Теперь карантин в Италии продлится до 3 мая.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, уже с 14 апреля в Италии возможно возобновление работы:

  • магазинов канцтоваров;
  • книжных магазинов;
  • магазинов товаров для детей.

Однако это возможно лишь при условии обеспечения всех необходимых правил безопасности для посетителей. Конте также заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия перейдет к восстановлению активности.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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