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Коронавирус в Италии 12 апреля 2020 года

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Коронавірус в Італії / glavred.info

За минувшие сутки в Италии подтвердили 4 092 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из-за распространения заболевания власти Италии решили продлить ограничительные меры.

Количество смертей от коронавируса в Италии уже достигает почти 20 тысяч. В то же время на протяжении последних суток умер 431 человек. Это самый низкий показатель смертности с 19 марта.

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По состоянию на 13 апреля в Италии подтвердили 156 363 случая заражения коронавирусом и 19 899 смертей. 34 211 человек выздоровели.

В то же время генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия COVID-19 замедляется в Италии и других европейских странах. Однако он добавил, что быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Отметим, что в течение последних недель в Италии была зафиксирована наибольшая смертность от коронавируса. С 12 апреля больше всего летальных случаев подтвердили в США.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп издал указ о предоставлении помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса. Помощь должна охватывать медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Когда закончится карантин в Италии

Из-за эпидемии коронавируса власти Италии решили продлить ограничительные меры, которые ввели по всей стране. Теперь карантин в Италии продлится до 3 мая.

Подробнее В Италии из-за коронавируса карантин продлили до мая

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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