Коронавирус в Италии 13 апреля 2020 года
За последние сутки в Италии умерли 566 человек, что больше, чем за позапрошлые сутки. По состоянию на 13 апреля, болезнь обнаружили у 159 516 жителей страны.
Из 159 516 пациентов 35 435 человек выздоровели, а 20 465 умерли. По позапрошлые сутки от коронавируса в Италии умерло рекордно-низкое количество людей за последний месяц – 431. Но в эти сутки в стране снова зафиксировали высшее количество смертности.
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Согласно данным можно заметить, что ежедневно в стране фиксируют все меньше заражений, но динамика смертности снова растет.
Пока рано говорить о том, когда Италия сможет вернуться к прежней жизни. Правительство продлило карантинные ограничения в стране до 3 мая и сообщило, что они приносят свои плоды.
Зато премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что от 14 апреля в стране могут возобновить работу книжные магазины, а также магазины канцтоваров и товаров для детей. Впрочем, он отметил, что это возможно только при условии соблюдения всех необходимых правил безопасности.
Премьер добавил, что надеется на то, что 3 мая страна начнет восстанавливать свою активность, но если граждане уступят, то рискуют потерять все положительные результаты.
Коротко о коронавирусе в Италии
- После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
- Италия на втором месте по количеству смертей от осложнений из-за COVID-19;
- В Италии из-коронавируса умер по меньшей мере 101 медработник;
- В некоторых городах врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест и аппаратов искусственной вентиляции легких;
- Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей. Интересно, что социально незащищенным слоям населения начала помогать мафия, но правоохранители не верят в такой альтруизм.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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