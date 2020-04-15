Коронавирус в Италии 15 апреля 2020 года: количество больных в реанимации рекордно низкое

По состоянию на 15 апреля в Италии зафиксировали 2 667 новых случаев заражения коронавирусом, из них умерли 578 пациентов, еще 962 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Количество новых случаев Covid-19 и летальных случаев постепенно снижается.

Об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

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Кроме того, число пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается вторую неделю подряд. На сегодня "тяжелых" больных в реанимации на 107 меньше, чем было вчера.

За минувшие сутки умерли 578 человек. По состоянию на 15 апреля общее количество смертей от коронавируса составило 21 645.

Несколько дней подряд продолжает снижаться и количество новых больных. Сегодня их 2 667, тогда как вчера было 2 972.

Отметим, что в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных является низким – 827 человек за сутки.

В целом в Италии 105 418 человек заболели COVID-19, из них 27 643 – находятся в больницах.

Распространение коронавируса в Италии: коротко

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире.

Италия лидирует по количеству смертей из-за COVID-19.

Число больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.

Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 Канала

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