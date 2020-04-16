Коронавирус в Италии 16 апреля 2020 года: от осложнений умерли уже более 22 тысяч больных
По состоянию на 16 апреля в Италии зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Умерли от осложнений COVID-19 за минувшие сутки 525 больных. С начала эпидемии в Италии умерли более 22 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.
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Вторые сутки подряд в Италии уменьшается количество новых летальных случаев от COVID-19. Так, за прошедшие сутки в больницах умерли 525 пациентов с коронавирусом, что несколько меньше, чем днем ранее – 578 жертв.
Количество новых случаев заболевания за сутки увеличилось на 3 786 и достигло 168 941.
Загруженность отделений интенсивной терапии продолжает снижаться: по состоянию на 16 апреля в палатах интенсивной терапии находятся 2 936 человек, что является самым низким показателем с 21 марта.
Всего с начала эпидемии в Италии умерли более 22 тысяч человек.
Выздороветь от COVID-19 удалось 40 164 больным.
С начала пандемии в Италии от коронавируса умерли 127 медиков.
Количество тяжелых больных постепенно уменьшается / Фото news247
Распространение коронавируса в Италии: коротко
- Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире.
- Впрочем страна лидирует по количеству смертей из-за COVID-19.
- Число больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.
- Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.
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