24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в Италии 16 апреля 2020 года: от осложнений умерли уже более 22 тысяч больных

- Читати новину українською
Карантин в Италии / news.sky.com/

По состоянию на 16 апреля в Италии зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2. Умерли от осложнений COVID-19 за минувшие сутки 525 больных. С начала эпидемии в Италии умерли более 22 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

Также по теме: Коронавирус в Италии 15 апреля 2020 года: количество больных в реанимации рекордно низкое

Вторые сутки подряд в Италии уменьшается количество новых летальных случаев от COVID-19. Так, за прошедшие сутки в больницах умерли 525 пациентов с коронавирусом, что несколько меньше, чем днем ​​ранее – 578 жертв.

Количество новых случаев заболевания за сутки увеличилось на 3 786 и достигло 168 941.

Загруженность отделений интенсивной терапии продолжает снижаться: по состоянию на 16 апреля в палатах интенсивной терапии находятся 2 936 человек, что является самым низким показателем с 21 марта.

Всего с начала эпидемии в Италии умерли более 22 тысяч человек.

Выздороветь от COVID-19 удалось 40 164 больным.

С начала пандемии в Италии от коронавируса умерли 127 медиков.


Количество тяжелых больных постепенно уменьшается / Фото news247

Распространение коронавируса в Италии: коротко

  • Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире.
  • Впрочем страна лидирует по количеству смертей из-за COVID-19.
  • Число больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.
  • Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:30 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
сегодня 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
сегодня 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
15 апреля 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей