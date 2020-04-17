Коронавирус в Италии 17 апреля 2020 года
Интенсивность коронавируса в Италии начинает идти на спад. Врачи сообщают о том, что в палатах интенсивной терапии и в реанимации стало меньше пациентов.
За последние сутки из-за коронавируса умерли 575 человек, что чуть больше, чем днем ранее.
Ранее Коронавирус в Италии 16 апреля 2020 года: от осложнений умерли уже более 22 тысяч больных
Вместе с тем, количество заражений уменьшается ежедневно. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 3 493 пациентов, что меньше, чем за прошедшие сутки (3 786).
По состоянию на 17 апреля, общее количество больных коронавирусом в Италии составляет 172 434, 42 727 из которых выздоровели. К сожалению, 22 745 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Отметим, что за сутки количество тех пациентов, которые выздоровели, выросло более чем на 2 тысячи, что является положительным рекордом для Италии.
Кратко о коронавирусе в Италии
- После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
- Италия на втором месте по количеству смертей из-за COVID-19;
- В Италии от коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
- Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.
- В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли.
Ход коронавирус/Инфографика 24 Канала
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