Коронавирус в Италии 18 апреля 2020 года: в стране самая низкая смертность с 12 апреля
За последние сутки в Италии от COVID-19 умерло 482 человека – это самый низкий показатель с 12 апреля. Напомним, что 12 апреля в стране за сутки умер 431 человек, после чего летальность снова начала расти.
Статистику о заболеваемости в стране и мире обнародовал Университет Джона Хопкинса.
Днем ранее Коронавирус в Италии 17 апреля 2020 года
Кроме того, количество новых случаев заражения уменьшается с каждым днем. За последние сутки в Италии зафиксировали 3 491 новый случай заражения, что на две единицы меньше, чем в за прошедшие сутки.
По состоянию на 18 апреля, в Италии зарегистрировали 175 925 случаев заражения коронавирусом. Зато 44 927 человек выздоровели, но 23 227 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Еще всего две недели назад в местные отделения интенсивной терапии ежедневно поступало свыше 4000 новых пациентов с коронавирусом (преимущественно в северных регионах). Поэтомуу врачей не было другого выхода, как просто выбирать, кого спасать, а кого отправлять домой и надеяться на удачу.
До конца этой недели количество ежедневных пациентов, требующих лечения в отделениях интенсивной терапии снизилась до 2 812. Следовательно, врачам стало легче выполнять свою работу и уделять внимание пациентам не только с COVID-19.
Эксперты говорят, что наконец подействовали карантинные ограничения, которые страна ввела 10 марта.
Кратко о коронавирусе в Италии:
- После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
- Италия на втором месте по количеству смертей из-за COVID-19;
- В Италии от коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
- Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.
- В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.
Ход коронавируса/Инфографика 24 Канала
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