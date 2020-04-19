Коронавирус в Италии 19 апреля 2020 года

По состоянию на 19 апреля в Италии зарегистрировали 3 047 новых случаев заражения коронавирусом.

Статистику заболеваемости в странах обнародовал Университет Джона Хопкинса.

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По состоянию на 19 апреля, в Италии зарегистрировали 178 972 случаев заражения коронавирусом. Из позитивных новостей: 47 055 людям удалось выздороветь. Однако, к сожалению, 23 660 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Больных стало чуть меньше – за последние сутки умерли 433 человека.

Также в Италии сохраняется тенденция к снижению количества пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

Добавим, Италия постепенно ослабит карантин с 4 мая. Людям позволят одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Официальное решение о новых условиях карантина правительство должно принять 20 апреля.

Кратко о коронавирусе в Италии:

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;

Италия на втором месте по количеству смертей от COVID-19;

В Италии от коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;

Поскольку много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.

В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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