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Коронавирус в Италии 1 апреля 2020 года

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Коронавирус в Италии / timesofisrael.com

В Италии количество больных за сутки снизилось: умерли 727 человек, это почти на сто летальных случаев меньше, чем днем ранее. То есть смертность от COVID-19 в Италии идет на спад, однако в стране до сих пор продолжают выявлять много новых случаев заражения.

В целом в Италии по состоянию на 1 апреля – 110 574 больных коронавирусом, а умерли от осложнений, вызванных болезнью, более 13 тысяч человек. Такие данные опубликовало итальянское издание Corierra dela Serra.

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На сколько выросло количество больных в Италии за сутки

За последние 24 часа от последствий коронавируса умерли 727 человек. Вчера этот показатель составлял 837.

В то же время, в сравнение с предыдущими днями возросло количество новых заболевших – +4782 за последние сутки.

С начала эпидемии в Италии 110 574 человека заразились коронавирусом, из них 16 847 больных уже вылечились.

Сейчас в стране 80 572 текущих случаев заражения. Из них 28 403 госпитализированных пациентов с симптомами; 4035 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Что надо знать о распространении коронавируса в Италии?После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19. Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, потому умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.​

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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