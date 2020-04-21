Коронавирус в Италии 21 апреля 2020 года: впервые снизилось количество всех больных

По состоянию на 21 апреля в Италии коронавирусом заболело 2729 человек. Также за минувшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов.

Статистику о заболеваемости в странах обнародовал Университет Джона Хопкинса.

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Следовательно, за сутки выздоровели 2 723 человека, заболевших коронавирусом, что стало максимумом за все время эпидемии в стране. Таким образом, впервые с начала пандемии число активных случаев коронавируса снизилось. В целом COVID-19 переболели 51 600 человек.

Вместе с этим второй день подряд снижается число тех, кто теперь еще болеет: 107 709 человек, что на 528 человек меньше, чем в прошлые сутки.

За сутки умерло 534 человека, за все время эпидемии – 24 648 человек.

Общее количество жителей Италии, у которых обнаружили коронавирус, выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек.

Кратко о коронавирусе в Италии:

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;

Италия на втором месте по количеству смертей из-за COVID-19;

Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.

В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли.

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