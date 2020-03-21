Коронавирус в Италии 21 марта 2020 года

Ситуация с коронавирусом в Италии обеспокоила весь мир. В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах не хватает коек и необходимых медицинских средств.

По состоянию на 21 марта, в Италии коронавирусом заболели более 53 578 человек, 4 825 из которых умерли. Зато выздоровели 6 072 человека. Для сравнения, на территории материкового Китая уже три дня подряд не фиксировали новых случаев заражения коронавирусом, и из 81 304 больных выздоровели уже 71 857 человек.

К теме В Италии подтвердили третью смерть украинки от коронавируса

В Италии коронавирусом заболели более 2 500 медиков

В Италии коронавирусом заболели уже по меньшей мере 2 629 медицинских работников, 13 из которых умерли.

Один из покойных итальянских врачей ранее рассказывал, что ему приходилось работать без перчаток, поскольку они просто закончились.

Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

Специалисты считают, что проблема значительно хуже, чем в Китае, поскольку даже там этот процент был меньше.

Между тем, в больницах не хватает мест для лечения людей, находящихся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что врачам приходится выбирать, кому спасать жизнь. Вестибюли, коридоры, прихожие превратились в палаты.

Это на самом деле не палата, это зал ожидания, мы просто должны использовать каждую часть места,

– рассказывает руководитель пресс-службы больницы в Бергамо.



В больницах Италии не хватает мест / SkyNews

Коронавирус в Италии: коротко

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

В отделениях интенсивной терапии, где находятся больные коронавирусом в критическом состоянии, 50% старше 65 лет. То есть другие 50% – моложе, есть много молодых людей в возрасте 20 и 30 лет.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.