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Коронавирус в Италии 22 апреля 2020 года: за сутки выздоровело рекордное количество людей

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Коронавирус в Италии / themoscowtimes.com

За последние сутки из итальянских больниц выписали 2 943 человека, а за предыдущие 2 723. Всего из 187 327 больных выздоровели 54 543 пациента.

За последние сутки из больниц Италии выписали рекордное количество людей, об этом свидетельствует статистика Университета Джона Хопкинса.

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С начала пандемии, в Италии заболели 187 327 человек – за последние сутки зафиксировали 3 370 новых случаев заражения.

К сожалению, от осложнений COVID-19 в стране умерли 25 085 человек, 437 из которых за прошедшие сутки.

Напомним, что с 4 мая Италия постепенно будет ослаблять карантинные ограничения. С этого дня людям можно будет устраивать одиночные пробежки по улицам, но не больше часа в день.

Коротко о коронавирусе в Италии:

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
  • Италия на втором месте по количеству смертей из-за COVID-19;
  • В Италии от коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
  • Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей.
  • В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Статистика Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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