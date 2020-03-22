Коронавирус в Италии 22 марта 2020 года

Италия стала второй страной в мире после Китая по количеству инфицированных Covid-19. Медики работают в постоянном стрессе, а люди боятся выходить на улицу. Самая плохая ситуация с больными – на севере Италии.

По состоянию на 22 марта, в Италии коронавирусом заболело 59 138 человек (5 560 новых случаев в день), 5 476 из которых закончились летально (по 22 марта 651 смерть). Из положительных – выздоровели 7 024 человека.

Для сравнения сегодня в Китае заболело 46 человек и умерло 6.

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Количество заболевших в Италии растет / Фото: Getty Images

Жесткие ограничения из-за Covid-19

Власти итальянского региона Ломбардия, который больше всего пострадал от коронавируса, вводят новые строгие ограничения из-за распространения инфекции. Добавим, что карантин в Ломбардии действует с 8 марта, однако особых результатов ограничения пока не дают.

Новые ограничения в Ломбардии:

Запрещается любая спортивная или физическая деятельность на улице;

Использование вендинговых автоматов (автоматов со снеками, напитками, сигаретами и т.д.);

Замораживается строительство всех объектов (кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей);

Прекращается деятельность всех предприятий, кроме тех, что занимаются критически важными отраслями;

Временно прекращают работу еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Коронавирус в Италии: коротко

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинца.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

В отделениях интенсивной терапии, где находятся больные коронавирусом в критическом состоянии, 50% старше 65 лет. То есть остальные 50% – моложе, много молодых людей в возрасте 20 и 30 лет.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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