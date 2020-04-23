24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в Италии 23 апреля: страна побила собственный рекорд по количеству вылеченных

- Читати новину українською
Коронавирус в Италии 23 апреля / 5.ua

За последние сутки в Италии зафиксировали 2 646 случаев заражения коронавирусом, что на 724 человека меньше, чем за прошлые.

В целом статистика Университета Джона Хопкинса свидетельствует о том, что ситуация с эпидемией коронавируса в Италии стабилизируется, ведь количество новых случаев заражения не превышает 4 тысячи за сутки от 12 апреля.

За предыдущие сутки Коронавирус в Италии 22 апреля: в сутки выздоровело рекордное количество людей

По состоянию на 23 апреля, в Италии 189 973 человека заболели коронавирусом. Из 25 549 летальных случаев – 464 произошли за минувшие сутки.

К счастью, 57 576 человек вылечились, 3 тысячи 33 из которых за прошедшие сутки. Следовательно, страна побила новый собственный рекорд по количеству людей, которые выздоровели в течение дня. Напомним, что за предыдущие сутки в стране выздоровели 2 943 человека.

Коротко про коронавирус в Италии:

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19.
  • После США, Италия занимает второе место по количеству смертей из-за коронавируса.
  • Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников.
  • Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.
  • В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.
  • Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Статистика Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 19:33 Коронавирус в России: количество новых случаев заражения за последние сутки самое высокое в мире
Лікування 293244
сегодня , 19:44 Пожар в Чернобыльской зоне: распространение огня остановили, но есть очаги тления
Новини України 137634
сегодня , 15:39 Коронавирус в Польше: в стране возросло количество смертей от COVID-19
Лікування 48104
сегодня , 19:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
IT-бізнес 7172
сегодня , 12:09 COVID-19 в Киеве: заболели уже более тысячи человек
Здорове життя 15288
сегодня , 18:39 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
Лікування 30336
сегодня , 16:57 Качество воздуха в Киеве в очередной раз ухудшилась: что известно
Новини України 58324
сегодня , 14:21 Коронавирус в Испании: ситуация со вспышкой стабильная уже пятый день
Здорове життя 100198
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей