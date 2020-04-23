Коронавирус в Италии 23 апреля: страна побила собственный рекорд по количеству вылеченных

За последние сутки в Италии зафиксировали 2 646 случаев заражения коронавирусом, что на 724 человека меньше, чем за прошлые.

В целом статистика Университета Джона Хопкинса свидетельствует о том, что ситуация с эпидемией коронавируса в Италии стабилизируется, ведь количество новых случаев заражения не превышает 4 тысячи за сутки от 12 апреля.

За предыдущие сутки Коронавирус в Италии 22 апреля: в сутки выздоровело рекордное количество людей

По состоянию на 23 апреля, в Италии 189 973 человека заболели коронавирусом. Из 25 549 летальных случаев – 464 произошли за минувшие сутки.

К счастью, 57 576 человек вылечились, 3 тысячи 33 из которых за прошедшие сутки. Следовательно, страна побила новый собственный рекорд по количеству людей, которые выздоровели в течение дня. Напомним, что за предыдущие сутки в стране выздоровели 2 943 человека.

Коротко про коронавирус в Италии:

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19.

После США, Италия занимает второе место по количеству смертей из-за коронавируса.

Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников.

Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.

В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.