Коронавирус в Италии 23 марта 2020 года: количество смертей уменьшилось

В Италии за сутки в стране зарегистрировали 601 случай смерти. Такие данные дают надежду, что процент смертности от коронавируса в Италии снижается. Ведь в субботу от коронавируса в стране умерли 793 человека.

За последние сутки было зарегистрировано 3 780 новых случаев заражения Covid-19, пишет La Gazzetta Del Mezzogiorno.

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Согласно актуальными данными, общее количество зараженных в Италии достигло 63 927 человек. Из них 50 418 пациентов до сих пор болеют: 20 692 госпитализированы и 26 522 – находятся на домашнем лечении.

Что известно о распространении коронавируса в Италии

Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

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