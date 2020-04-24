Коронавирус в Италии 24 апреля 2020 года

По состоянию на 24 апреля в Италии коронавирусом за последние сутки заболели 3 021 человек. К сожалению, зафиксировано 420 летальных случаев.

Как говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, количество больных за последние сутки 3 тысячи пациентов.

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Так, с 12 апреля количество инфицированных не превышает 4 тысячи.

По состоянию на 24 апреля, в Италии 192 994 человека заболели коронавирусои. Из 25 969 летальных случаев – 420 медики зафиксировали за прошедшие сутки.

К счастью, 60 496 пациентам удалось побороть заболевание и выздороветь.

Количество активных случаев коронавируса в Италии сейчас составляет 106 527, вчера их было 106 848.

Украинские врачи, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, уже вернулись домой. Медбрат и эксперт по развитию медицинского образования, который недавно вернулся из Италии, Глеб Битюков рассказал, что с каждым днем ​​становилось легче работать.

Что интересно, у одной пациентки в Италии с COVID-19 возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в глазах. У больной был конъюнктивит, вследствие чего врачи решили взять мазок из глаз.

Коротко о коронавирусе в Италии:

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19;

После США, Италия занимает второе место по количеству смертей из-за коронавируса;

Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;

Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.

В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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