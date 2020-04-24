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Коронавирус в Италии 24 апреля 2020 года

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Коронавирус Италия 24 апреля 2020 – статистика, новости Италии
Коронавирус в Италии / volynnews.com

По состоянию на 24 апреля в Италии коронавирусом за последние сутки заболели 3 021 человек. К сожалению, зафиксировано 420 летальных случаев.

Как говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, количество больных за последние сутки 3 тысячи пациентов.

Также тему: Коронавирус в Италии 23 апреля 2020 года: страна побила собственный рекорд по количеству вылеченных

Так, с 12 апреля количество инфицированных не превышает 4 тысячи.

По состоянию на 24 апреля, в Италии 192 994 человека заболели коронавирусои. Из 25 969 летальных случаев – 420 медики зафиксировали за прошедшие сутки.

К счастью, 60 496 пациентам удалось побороть заболевание и выздороветь.

Количество активных случаев коронавируса в Италии сейчас составляет 106 527, вчера их было 106 848.

Украинские врачи, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, уже вернулись домой. Медбрат и эксперт по развитию медицинского образования, который недавно вернулся из Италии, Глеб Битюков рассказал, что с каждым днем ​​становилось легче работать.

Что интересно, у одной пациентки в Италии с COVID-19 возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в глазах. У больной был конъюнктивит, вследствие чего врачи решили взять мазок из глаз.

Коротко о коронавирусе в Италии:

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19;
  • После США, Италия занимает второе место по количеству смертей из-за коронавируса;
  • Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
  • Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.
  • В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.
  • Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение
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