Коронавирус в Италии 24 марта 2020 года

Последние несколько дней смертность в Италии от коронавируса уменьшалась, что давало надежду на то, что ситуация постепенно нормализуется. Но за последние сутки ситуация снова изменилась не в лучшую сторону – умерли 743 человека.

Согласно последним данным, в Италии от коронавируса умерли 6 820 человек с 69 176 больных. Зато выздоровели уже 8 326 человек.

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Правительство Италии увеличило размер штрафа за нарушение карантина, пишет ANSA.

Отныне за несоблюдение требований карантина штраф составит от 400 до 3 тысяч евро, в зависимости от случая. Напомним, что ранее размер такого штрафа в стране был 206 евро.

Власть прибегла к более жестким методам, чтобы сдержать поток итальянцев в пределах страны.

Ситуация с коронавирусом в Италии: коротко

В Италии выписали пациента, у которого впервые обнаружили коронавирус. Ему поставили диагноз еще 21 февраля.

В Италии коронавирусом заболели по меньшей мере 2 629 медработников, 13 из которых умерли. По предварительным данным, количество больного медперсонала в стране составляет 8,3% от общего количества заражений коронавирусом.

В итальянском городе Бергамо местный крематорий не может справиться с большим количеством тел, из-за чего их приходится перевозить из города.

Жителям страны можно выходить только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

Германия приняла первых 8 больных коронавирусом из Италии, 2 из них в критическом состоянии и находятся в реанимации.

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