Коронавирус в Италии 25 апреля 2020 года

По состоянию на 25 апреля в Италии коронавирусом заболели более 195 тысяч пациентов, а за время эпидемии уже умерли 26 тысяч человек. Однако не могут не радовать и хорошие новости – 5 день подряд количество больных снижается.

Как говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, в Италии выздоровели уже 63 тысячи 120 человек, из них более трех тысяч – за последние сутки.

Также на тему: Коронавирус в Италии 24 апреля 2020 года

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 415 больных. Это наименьшее количество погибших за сутки с 17 марта. 19 марта количество умерших было 427, а уже на следующий день – 627, и каждый день росло все больше. За прошедшие сутки фиксировали 464 смерти от COVID-19.



График количества смертей в Италии / Скриншот с worldometers.info

Новых случаев за сутки в Италии зафиксировали 3 тысячи 21, вчера количество достигало 2 тысяч 646.

В целом с начала эпидемии в Италии зафиксировали 195 351 случай коронавируса. Из них 26 384 человека умерли, выздоровели – 63 120.

Кратко о коронавирусе в Италии:

После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19;

После США, Италия занимает второе место по количеству смертей от коронавируса;

Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;

Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.

В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.



Протекание коронавируса/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.