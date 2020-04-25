Коронавирус в Италии 25 апреля 2020 года
По состоянию на 25 апреля в Италии коронавирусом заболели более 195 тысяч пациентов, а за время эпидемии уже умерли 26 тысяч человек. Однако не могут не радовать и хорошие новости – 5 день подряд количество больных снижается.
Как говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, в Италии выздоровели уже 63 тысячи 120 человек, из них более трех тысяч – за последние сутки.
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За последние 24 часа от COVID-19 умерли 415 больных. Это наименьшее количество погибших за сутки с 17 марта. 19 марта количество умерших было 427, а уже на следующий день – 627, и каждый день росло все больше. За прошедшие сутки фиксировали 464 смерти от COVID-19.
График количества смертей в Италии / Скриншот с worldometers.info
Новых случаев за сутки в Италии зафиксировали 3 тысячи 21, вчера количество достигало 2 тысяч 646.
В целом с начала эпидемии в Италии зафиксировали 195 351 случай коронавируса. Из них 26 384 человека умерли, выздоровели – 63 120.
Кратко о коронавирусе в Италии:
- После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19;
- После США, Италия занимает второе место по количеству смертей от коронавируса;
- Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
- Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.
- В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.
- Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.
Протекание коронавируса/ Инфографика 24 канала
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