24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в Италии 25 апреля 2020 года

- Читати новину українською
Коронавирус Италия 25 апреля 2020 – статистика, новости Италии
Коронавирус в Италии / 112.ua

По состоянию на 25 апреля в Италии коронавирусом заболели более 195 тысяч пациентов, а за время эпидемии уже умерли 26 тысяч человек. Однако не могут не радовать и хорошие новости – 5 день подряд количество больных снижается.

Как говорится в статистике Университета Джона Хопкинса, в Италии выздоровели уже 63 тысячи 120 человек, из них более трех тысяч – за последние сутки.

Также на тему: Коронавирус в Италии 24 апреля 2020 года

За последние 24 часа от COVID-19 умерли 415 больных. Это наименьшее количество погибших за сутки с 17 марта. 19 марта количество умерших было 427, а уже на следующий день – 627, и каждый день росло все больше. За прошедшие сутки фиксировали 464 смерти от COVID-19.

Італія
График количества смертей в Италии / Скриншот с worldometers.info

Новых случаев за сутки в Италии зафиксировали 3 тысячи 21, вчера количество достигало 2 тысяч 646.

В целом с начала эпидемии в Италии зафиксировали 195 351 случай коронавируса. Из них 26 384 человека умерли, выздоровели – 63 120.

Кратко о коронавирусе в Италии:

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству случаев заражения COVID-19;
  • После США, Италия занимает второе место по количеству смертей от коронавируса;
  • Известно, что в стране из-за коронавируса умерли по меньшей мере 127 медработников;
  • Из-за того, что много людей потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, в Италии возросло общее количество грабежей.
  • В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли, но 2 выздоровели.
  • Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.


Протекание коронавируса/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина, Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
23 апреля , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
20 апреля , 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза