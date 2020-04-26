Коронавирус в Италии 26 апреля 2020 года: зафиксировано наименьшее количество смертей с марта

За сутки в Италии зафиксировали наименьшее количество летальных случаев за более чем месяц – 260. С середины марта суточный показатель смертей от коронавируса не опускался ниже 300.

Станом на 26 квітня в Італії на коронавірус захворіли 197 675​ людей, за час епідемії померли понад 26 644 осіб. Як мовиться у статистиці Університету Джона Гопкінса, в країні від COVID-19 вилікувались майже 65 тисяч осіб, а саме – 64 928 пацієнти. Це на 1 808 більше, ніж 25 квітня.

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За останню добу інфікувались COVID-19 більше ніж 2 300 осіб. Загалом число госпіталізованих із симптомами становить 21 372 особи – це на 161 випадок менше, ніж було 25 квітня.

Наразі в Італії коронавірусом все ще хворіють понад 106 тисяч осіб.



Графік кількості смертей в Італії / Скриншот з worldometers.info

Коротко про коронавірус в Італії:

Після США та Іспанії, Італія на третьому місті за кількістю випадків зараження COVID-19;

Після США, Італія займає друге місце за кількістю смертей через коронавірус;

Відомо, що в країні через коронавірус померли щонайменше 127 медпрацівників;

Через те, що багато людей втратили роботу та не можуть отримувати соціальні виплати, в Італії зросла загальна кількість грабежів.

В Італії коронавірус виявили у 121 громадянина України. На жаль, 4 з них померли, але 2 одужали.

Італія планує послаблювати карантинні обмеження, починаючи з 4 травня.



Перебіг коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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