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Коронавирус в Италии 26 марта 2020 года

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В Италии в течение последних суток коронавирусом заразились более 6 тысяч человек. Такие данные говорят о том, что вспышка коронавируса таки не идет на спад в Италии.

По состоянию на вечер 26 марта от коронавируса в Италии умерли 8 165 человек. Такие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.

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В целом в Италии обнаружили 80 539 больных коронавирусом. В среду рост был на 3 491 больного. Следовательно, после четырех дней замедления темпов заражения, кривая инфицирований снова пошла вверх.

Наихудшая ситуация остается в Ломбардии. Там за последние сутки обнаружили 2 543 новых больных.

Выздоровели за последние сутки 999 людей. Всего с начала эпидемии в Италии выписали из больницы свыше 10 тысяч человек.

Что известно о распространении коронавируса в Италии?Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств. Минимум 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране. Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение. В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.


Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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