Коронавирус в Италии 27 апреля 2020 года: зафиксировали наименьшее количество заражений с марта

За последние сутки коронавирус в Италии обнаружили в 1 739 человек. Последний раз такие цифры фиксировали в первой половине марта, когда заболеваемость начала расти.

Новые данные о ситуации с пандемией коронавируса в Италии предоставил справочный сервис Worldometers.

Днем ранее Коронавирус в Италии 26 апреля 2020 года: зафиксировано наименьшее количество смертей с марта

По состоянию на 27 апреля в Италии зафиксировали 199 414 случаев заражения коронавирусом. В течение дня зарегистрировали 1 739 новых случаев заражения – это наименьшее число с 10 марта.

За последние сутки от болезни умерли 333 человека, и теперь общее количество смертей из-за COVID-19 в стране составляет 26 977. Немаловажным фактом является и то, что за сутки выздоровели 1 696 человек, поэтому число пациентов, которые смогли преодолеть болезнь, составляет 66 624.

Коротко о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.



Важность карантина / инфографика 24 канала

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