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Коронавирус в Италии 27 марта 2020 года

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Коронавирус в Италии 27 марта / unsplash.com

Смертность от коронавируса в Италии напоминает частоту сердечных сокращений – то идет на спад, то стремительно растет вверх. Лишь недавно сообщали о том, что смертность в стране падает. Но за прошедшие сутки в Италии зафиксировали 969 новых смертей.

Однако власти сообщают, что уровень заболеваемости начинает снижаться, упав с 8% до 7,4%, пишет The Local.

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Это означает, что ежедневное количество зафиксированных заражений сокращается. Вместе с тем, представители здравоохранения утверждают, что реальное количество случаев коронавируса в стране значительно превышает официальные показатели.

Ранее эксперты заявляли, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь своего пика в ближайшие несколько дней. Зато региональные власти предупреждает, что это еще не конец кризиса, ведь в стране от коронавируса скончались еще 4 врача.

К слову, в Италии коронавирусом заболели уже, как минимум, 4 824 медицинских работника, 23 из которых умерли.

Ситуация с коронавирусом в Италии: коротко

  • Сразу после США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. По состоянию на вечер 27 марта, в стране зафиксировали 86 498 случаев заражения COVID-19.
  • В Италии больше всего смертей, вызванных COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 9 134 человека. Зато выздоровели 10 950 человек.
  • По предварительным подсчетам, количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.
  • Врачи вынуждены выбирать, кого спасать. На всех не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.
  • В части у персонала нет медицинской защиты, даже масок и перчаток.
  • Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города.
  • Жителям страны нельзя выходить из дома без соответствующего разрешения. Разрешение не требуется только для похода в магазин, на работу и в аптеку.
  • В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.
  • Германия приняла первых 8 больных коронавирусом из Италии, 2 из них в критическом состоянии и находятся в реанимации.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Жертвы Новости Здоровье Здоровье Лечение
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