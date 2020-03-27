Коронавирус в Италии 27 марта 2020 года

Смертность от коронавируса в Италии напоминает частоту сердечных сокращений – то идет на спад, то стремительно растет вверх. Лишь недавно сообщали о том, что смертность в стране падает. Но за прошедшие сутки в Италии зафиксировали 969 новых смертей.

Однако власти сообщают, что уровень заболеваемости начинает снижаться, упав с 8% до 7,4%, пишет The Local.

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Это означает, что ежедневное количество зафиксированных заражений сокращается. Вместе с тем, представители здравоохранения утверждают, что реальное количество случаев коронавируса в стране значительно превышает официальные показатели.

Ранее эксперты заявляли, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь своего пика в ближайшие несколько дней. Зато региональные власти предупреждает, что это еще не конец кризиса, ведь в стране от коронавируса скончались еще 4 врача.

К слову, в Италии коронавирусом заболели уже, как минимум, 4 824 медицинских работника, 23 из которых умерли.

Ситуация с коронавирусом в Италии: коротко

Сразу после США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. По состоянию на вечер 27 марта, в стране зафиксировали 86 498 случаев заражения COVID-19.

В Италии больше всего смертей, вызванных COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 9 134 человека. Зато выздоровели 10 950 человек.

По предварительным подсчетам, количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране.

Врачи вынуждены выбирать, кого спасать. На всех не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов.

В части у персонала нет медицинской защиты, даже масок и перчаток.

Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города.

Жителям страны нельзя выходить из дома без соответствующего разрешения. Разрешение не требуется только для похода в магазин, на работу и в аптеку.

В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.

Германия приняла первых 8 больных коронавирусом из Италии, 2 из них в критическом состоянии и находятся в реанимации.

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