Коронавирус в Италии 28 апреля 2020 года: число инфицированных превысило 200 тысяч

28 апреля Италия превысила порог в 200 тысяч больных коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 2 091 случай заражения, что больше, чем вчера.

Данные о ситуации с пандемией коронавируса в Италии взяты из справочного сервиса Worldometers.

Днем ранее Коронавирус в Италии 27 апреля 2020 года: зафиксировали наименьшее количество заражений с марта

В целом, по состоянию на 28 апреля в Италии коронавирус обнаружили у 201 505 человек. За последние сутки от болезни умерли 382 человека, что тоже больше, чем вчера. В целом с начала пандемии коронавирус унес жизни 27 359 жителей страны.

Напомним, что 26 апреля власть Италии сообщила о самой низкой смертности с 14 марта. В тот день среди пациентов зафиксировали 260 смертей. Кроме того, 27 апреля в стране зарегистрировали наименьшее количество новых случаев заражения с 10 марта, а именно – 1 739.

Вместе с тем, количество людей в отделениях интенсивной терапии стабильно снижается, и сейчас там находятся 1 863 человека, то есть на 93 меньше, чем вчера.

Кроме того, за последние сутки выздоровели 2 316 человек, что на 620 больше, чем в прошлые сутки. Общее количество выздоровевших жителей Италии составляет 68 941.

Кратко о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

Италия на втором месте по количеству смертей от коронавируса – больше только в США;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране возросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинцу – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

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