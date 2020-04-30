Коронавирус в Италии 29 апреля 2020 года

По состоянию на 29 апреля 2020 года в Италии зафиксировали 203 591 случай заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в стране зарегистрировали 2 086 новых случаев заражения, говорится на worldometers.info.

Также на тему: Коронавирус в Италии 28 апреля 2020 года: количество инфицированных превысило 200 тысяч

За последние сутки медики подтвердили смерть 323 человек от коронавируса. Общее количество летальных случаев – 27 682.

Количество пациентов, которые выздоровели, не меняется – около 2 300 человек ежедневно. Всего от начала эпидемии COVID-19 побороли болезнь – 71 252 человека.

Больше всего инфицированных случаев (около 80%) наблюдается в пяти регионах Италии: Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романьи, Венето и Лигурии.

Кратко о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране возросло количество грабежей в магазинах – много людей потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали 121 украинцу – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.