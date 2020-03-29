Коронавирус в Италии 29 марта 2020
В Италии в течение воскресенья, 29 марта, зафиксировали 5 217 новых случаев заражения COVID-19 и 756 смертей. Добавим, что в стране из-за вспышки коронавируса стали жертвами четыре украинки.
По состоянию на вечер 29 марта общее количество заболевших коронавирусом в Италии – 97 689. Эти данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.
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Поэтому Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире после США.
Однако в стране зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 – 10 779. Из положительных новостей является то, что выздоровели 13 030 человек.
По предварительным подсчетам, количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать. На всех не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.
Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала
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