Коронавирус в Италии 2 апреля 2020 года

В Италии продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. За последние сутки зафиксировали около 5 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Общее количество больных в Италии – 115 242. За последние сутки 4 668 новых случаев заражения коронавирусом.

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Кроме того, увеличилось количество летальных случаев на 760. В Италии с начала эпидемии COVID-19 зафиксировали наибольшее количество смертей во всем мире – 13 915.

Из позитивных новостей – выздоровело 18 278 человек.

Добавим, после США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. Количество больных на коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, поєтому умерших вывозят из города.

В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.​



Как выявить коронавирус / Инфографика 24 Канала

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