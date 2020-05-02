Коронавирус в Италии 2 мая 2020 года: количество смертельных случаев внезапно увеличилось

По состоянию на 2 мая в Италии диагностировали более 200 тысяч больных коронавирусом нового типа. В Италии снова зафиксировали увеличение смертей от COVID-19. Так, за прошедшие сутки в стране погибли 474 пациента.

Такие данные опубликованы на сайте worldometers.info.

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Общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии – 28 710 человек, из них о 474 смертях было сообщено за прошедшие сутки.

Это – существенный рост по сравнению с последними днями. Накануне в стране фиксировали 269 смертей от COVID-19, причем речь шла о длительном постепенном уменьшении уровня смертности.

Больше, чем зафиксировали сейчас, было только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

Количество новых диагностированных больных одновременно остается стабильным и относительно низким – за сутки заболели 1 900 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии превысило 209 тысяч человек.

Количество больных COVID-19 в реанимации продолжает неуклонно падать уже на протяжении почти месяца, сейчас их 1 539. В начале апреля это количество превышало 4 тысячи.

Главное о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.

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