Коронавирус в Италии 30 апреля 2020 года: количество больных за сутки уменьшается

По состоянию на 30 апреля в Италии зафиксировали 1 872 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые данные о статистике больных коронавирусом обнародованы на сайте worldometers.info.

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С начала эпидемии коронавируса в Италии заболело 205 463 человека. 29 апреля количество увеличилось на 2 086, а сегодня, 30 апреля, – на 1 872, то есть число случаев уменьшается.

К сожалению, возросло количество смертей людей с диагностированным коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили 285 летальных случаев. Всего умерло в Италии 27 967 человек.

Победили коронавирусную инфекцию и официально выздоровели 75 945 человек – 4 693 за последние сутки. Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1 694 человека.

Коротко про коронавирус в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.



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