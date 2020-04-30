24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в Италии 30 апреля 2020 года: количество больных за сутки уменьшается

- Читати новину українською
Коронавирус Италия – статистика 30 апреля 2020 , новости Италии
Коронавирус в Италии / leparisien.fr

По состоянию на 30 апреля в Италии зафиксировали 1 872 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые данные о статистике больных коронавирусом обнародованы на сайте worldometers.info.

Также по теме: Коронавирус в Италии 29 апреля 2020 года

С начала эпидемии коронавируса в Италии заболело 205 463 человека. 29 апреля количество увеличилось на 2 086, а сегодня, 30 апреля, – на 1 872, то есть число случаев уменьшается.

К сожалению, возросло количество смертей людей с диагностированным коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили 285 летальных случаев. Всего умерло в Италии 27 967 человек.

Победили коронавирусную инфекцию и официально выздоровели 75 945 человек – 4 693 за последние сутки. Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1 694 человека.

Коротко про коронавирус в Италии:

  • Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.
  • Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США.
  • В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
  • В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
  • На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
  • Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
сегодня , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза
Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
28 апреля , 00:59 Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза