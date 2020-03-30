Коронавирус в Италии 30 марта 2020 года

В Италии за сутки зарегистрировали 812 новых смертей из-за COVID-19. По состоянию на 30 марта, в стране из-за коронавируса умер 11 591 человек.

Общее количество больных коронавирусом в Италии составляет 101 739, в то время выздоровели 14 620 человек.

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Эпицентром вспышки коронавируса в Италии остается северная область Ломбардии, где от болезни умерли 6 818 пациентов.

Около 600 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно фиксируют среди врачей и медсестер. Известно, что от COVID-19 в Италии умерли уже по меньшей мере 63 врача.

Итальянские эксперты считают, что вспышка коронавируса в стране еще не достигла своего пика, но приближается к этому моменту.

Они ожидают, что правительство продолжит карантин в стране.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

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