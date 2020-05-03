Коронавирус в Италии 3 мая 2020 года: зафиксировано наименьшее количество смертей за месяц
По состоянию на 3 мая в Италии зафиксировали 1533 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 3 апреля общее количество зараженных на коронавирус в Италии – 210 717. Данные статистики опубликованы на worldometers.info.
Также на тему: Коронавирус в Италии 2 мая 2020 года
Активных случаев сейчас есть 100 179. С начала эпидемии 81 654 пациентов выздоровели.
За последние сутки зафиксировано 174 летальных случая среди инфицированных, что является самым низким показателем более чем за месяц. Общее количество летальных случаев – 28 884. Вчера сообщалось о 192 умерших.
Среди новых случаев – 1 389, днем ранее было 1 900.
Главное о коронавирусе в Италии:
- Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;
- Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США;
- В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
- В стране возросло количество грабежей в магазинах – много людей потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
- На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
- Италия планирует ослаблять карантинные ограничения, начиная с 4 мая.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.