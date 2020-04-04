Коронавирус в Италии 4 апреля 2020 года

За последние сутки в Италии зарегистрировали 4 805 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 4 апреля, в стране зафиксировали уже 124 632 случая COVID-19.

Из 124 632 пациентов выздоровели 20 996 человек. К сожалению, 15 362 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

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CNN пишет, что в связи с карантином, большинство людей потеряли работу. Большая часть населения на юге Италии работает на "теневые предприятия" и не имеет юридического права на социальные выплаты.

В связи с этим, теперь практически в каждом продуктовом магазине страны есть специальная тележка, где люди, которые все еще могут позволить себе бакалейные продукты, передают их тем, кто не может. Люди, которые не потеряли место работы, присылают пакеты помощи гражданам, которые потеряли работу и средства. Сообщалось, что на прошлой неделе один полицейский из Палермо пожертвовал всю свою ежемесячную зарплату (около 2100 долларов), чтобы купить продукты для людей.

Несмотря на хорошие поступки, полиция фиксирует и плохие. К примеру, правоохранители из провинции Апулия сообщили, что на прошлой неделе на главном шоссе вблизи города Бари неизвестные угнали грузовик с доставкой еды.

Водителю не нанесли вреда, но некоторый багаж исчез. Также во многих продуктовых магазинах охранники теперь внимательно следят за выгрузкой новых товаров. Ведь некоторые люди во время процесса могут подбегать и пытаться схватить продукты: коробки с макаронами или банки с помидорами.

Коронавирус в Италии: кратко о главном

После США, Италия на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. Между тем в стране больше смертей из-за COVID-19.

Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. От недуга умерли уже 74 врача. Даже Китае не сообщал о таком количестве инфицированного медперсонала.

Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, так как на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших вывозят из города.

В Италии больше 100 больных коронавирусом украинцев – 4 украинки умерли от болезни.



Как не заболеть коронавирусом/ Инфографика 24 канала

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