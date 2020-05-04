Коронавирус в Италии 4 мая 2020 года: зафиксировано меньше всего новых случаев с 10 марта

4 мая в Италии зафиксировали меньше всего новых случаев заражения коронавирусом с 10 марта. За последние сутки болезнь обнаружили у 1 тысячи 221 человека.

Новые данные о ситуации с пандемией коронавируса в Италии предоставил справочный сервис Worldometers.

Днем ранее Коронавирус в Италии 3 мая 2020 года: зафиксировано наименьшее количество за месяц

По состоянию на 4 мая общее количество случаев COVID-19 в Италии составляет 211 938. Зато 82 879 пациентов уже успели выздороветь.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране умерло 29 079 человек. Но хорошая новость в том, что смертность из-за коронавируса в стране снизилась и пока стабильна. К примеру, за последние сутки умерли 195 человек, что лишь на 21 человека больше, чем вчера.

4 мая Италия ослабила карантин

4 мая Италия ослабила карантин. Хотя и в масках, но люди теперь могут позволить себе прогулку и даже навестить родственников. Рестораны и кафе, которым удалось пережить кризис, снова открылись для обслуживания, но работают на доставку или вынос "с собой".

Теперь итальянцы могут путешествовать по регионам, но только по работе, в случае чрезвычайной ситуации, по медицинской необходимости или для того, чтобы навестить родственников.

Теперь во время захоронений могут присутствовать 15 человек, но все развлекательные мероприятия, в том числе свадьбы, пока запрещены.

Главное про коронавирус в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.

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