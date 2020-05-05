Коронавирус в Италии 5 мая 2020 года: в стране вновь возросла смертность
По состоянию на 5 мая в Италии зафиксировали более 213 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировали 1075 новых больных COVID-19.
В Италии зарегистрировали меньше всего новых случаев коронавируса с 10 марта, но смертность из-за болезни снова выросла, об этом свидетельствуют данные из справочного сервиса Worldometers.
Днем ранее Коронавирус в Италии 4 мая 2020: зафиксировано меньше всего новых случаев с 10 марта
Из 213 013 больных в Италии, 85 231 человек уже выздоровела. 5 мая в стране снова зафиксировали меньше всего новых случаев заражения коронавирусом с 10 марта – 1075.
Напомним, что вчера их зарегистрировали чуть больше, а именно – 1221.
Впрочем, есть и неутешительные новости, ведь в стране количество смертей из-за COVID-19 снова превысила границу 200. За последние сутки от болезни умерли 236 человек, в результате чего общее количество жертв увеличилось до 29 427.
Главное о коронавирусе в Италии:
- Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;
- После США и Великобритании, Италия на третьем месте по количеству смертей из-за коронавируса;
- В Италии на коронавирус заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
- В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
- На территории Италии COVID-19 диагностировали в 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
- 4 мая Италия ослабила карантин.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.