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Коронавирус в Италии 5 мая 2020 года: в стране вновь возросла смертность

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Коронавирус Италия новости 5 мая 2020 – статистика Италии
Коронавирус в Италии / 5.ua

По состоянию на 5 мая в Италии зафиксировали более 213 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировали 1075 новых больных COVID-19.

В Италии зарегистрировали меньше всего новых случаев коронавируса с 10 марта, но смертность из-за болезни снова выросла, об этом свидетельствуют данные из справочного сервиса Worldometers.

Днем ранее Коронавирус в Италии 4 мая 2020: зафиксировано меньше всего новых случаев с 10 марта

Из 213 013 больных в Италии, 85 231 человек уже выздоровела. 5 мая в стране снова зафиксировали меньше всего новых случаев заражения коронавирусом с 10 марта – 1075.

Напомним, что вчера их зарегистрировали чуть больше, а именно – 1221.

Впрочем, есть и неутешительные новости, ведь в стране количество смертей из-за COVID-19 снова превысила границу 200. За последние сутки от болезни умерли 236 человек, в результате чего общее количество жертв увеличилось до 29 427.

Главное о коронавирусе в Италии:

  • Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;
  • После США и Великобритании, Италия на третьем месте по количеству смертей из-за коронавируса;
  • В Италии на коронавирус заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.
  • В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.
  • На территории Италии COVID-19 диагностировали в 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.
  • 4 мая Италия ослабила карантин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Жертвы Статистика Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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