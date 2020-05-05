Коронавирус в Италии 5 мая 2020 года: в стране вновь возросла смертность

По состоянию на 5 мая в Италии зафиксировали более 213 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировали 1075 новых больных COVID-19.

В Италии зарегистрировали меньше всего новых случаев коронавируса с 10 марта, но смертность из-за болезни снова выросла, об этом свидетельствуют данные из справочного сервиса Worldometers.

Днем ранее Коронавирус в Италии 4 мая 2020: зафиксировано меньше всего новых случаев с 10 марта

Из 213 013 больных в Италии, 85 231 человек уже выздоровела. 5 мая в стране снова зафиксировали меньше всего новых случаев заражения коронавирусом с 10 марта – 1075.

Напомним, что вчера их зарегистрировали чуть больше, а именно – 1221.

Впрочем, есть и неутешительные новости, ведь в стране количество смертей из-за COVID-19 снова превысила границу 200. За последние сутки от болезни умерли 236 человек, в результате чего общее количество жертв увеличилось до 29 427.

Главное о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

После США и Великобритании, Италия на третьем месте по количеству смертей из-за коронавируса;

В Италии на коронавирус заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали в 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

4 мая Италия ослабила карантин.

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